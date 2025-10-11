Así fue el último día de vida de Jorge Lanata: “Él no creía que se iba a morir”

Elba Marcovecchio fue una de las invitadas de lujo de +CARAS y conversó sin filtros con Héctor Maugeri. La abogada repasó su romance con Jorge Lanata, el momento en el que se conocieron y algunos detalles inesperados de la vida del periodista, entre ellos, cómo fue su último día en esta tierra.

El último día de Jorge Lanata

Al hablar de Jorge Lanata, la emoción se apodera de Elba Marcovecchio. La abogada deja claro lo mucho que admiró al periodista, lo que sentía por él y cada uno de los elementos que vivieron en su historia de amor. Lo define como alguien que vivía como si fuese inmortal, aclara que ella “creyó” en esa característica y hasta reconoce que sigue sintiendo su presencia en la casa, a casi un año de su partida.

Elba Marcovecchio en +CARAS,

En ese contexto, además, se dio un momento para hablar sobre cómo fueron sus últimos meses con vida. Elba Marcovecchio coincide en que Jorge Lanata no creía que se iba a morir, pero de inmediato añade que se fue en paz y amado.

Narra, además, el instante en el que los médicos le dijeron que no tenían nada más que hacer con él. Según dijo, uno de los profesionales, de los cuales destaca su labor y su calidad humana, le respondió: “No tiene nada. SI no tiene nada, no podemos hacer nada “. Frase que sintió como un golpe tremendo y que vino acompañada de un abrazo. “Hay veces que en el silencio se dice mucho”, agregó.

Tras eso, Elba admitió que se convenció de que todo se iba a solucionar y se entregó por completo a la fe. “Rezaba, rezaba y rezaba, soy muy católica, para que saliera. Pero él empezó a estar en paz. (…) y llegó la despedida. Y lo más importante es eso, que se fue en paz. Y se fue amado”, contó.

Jorge Lanata.

Así se centró en el último día con vida de Jorge Lanata y la despedida que le dio. “Venía de un 29 mal y de un 28 mal. Fue muy duro y los médicos, que te digo que fueron amorosos, nos dijeron de entrar a despedirnos. Tremendo”, comenzó diciendo.

Según contó, Valentino, su hijo mayor, no quiso acceder a esa petición, pero Allegra, la menor, sí. Madre e hija entraron a la sala donde se encontraba Jorge Lanata y se despidieron, dejándole algunas palabras muy sentidas. “Me Salió con ella. Estábamos ahí las dos y le agradecemos que nos haya bendecido con haber estado en nuestras vidas. Jorge, fue una bendición”, concluyó.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata

Con estas declaraciones, Elba Marcovecchio reveló cómo fue el último día de Jorge Lanata y la manera tan especial en la que se despidieron de él. La abogada aseguró que el periodista se fue de este mundo en paz y sintiéndose amado por sus personas cercanas.