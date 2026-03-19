La dura sanción judicial contra Mauro Icardi antes de su regreso a la Argentina: "Lo que más le duele es la plata"

Mauro Icardi enfrenta una dura sanción judicial antes de su regreso a la Argentina, en un contexto marcado por compromisos familiares y deportivos. La resolución del juez Adrián Jorge Hagopian lo obliga a cumplir con nuevas condiciones, mientras organiza su estadía en el país junto a sus hijas. Este escenario se suma a un viaje que fue autorizado en las últimas horas.

El duro revés judicial que recibió Mauro Icardi a horas de su llegada a Argentina

Mauro Icardi atraviesa un revés judicial en medio de su regreso al país, con una medida que impacta directamente en sus responsabilidades financieras. El viaje, que incluye días de encuentro con sus hijas, se produce en simultáneo con una resolución que establece sanciones claras en caso de incumplimiento.

Mauro Icardi

Este jueves 19 de marzo, Guido Zaffora dio a conocer en El Diario de Mariana (América) que en las próximas horas el delantero del Galatasaray estará aterrizando en el país con la China Suárez. Según se informó, pidió autorización porque extrañaba a sus hijas y finalmente se le concedieron seis días, del 19 al 25 de marzo.

"Tremendo revés judicial para Mauro Icardi de la mano del juez Hagopian, medida cautelar, con respecto a la cuota alimentaria”, continuó el periodista. El magistrado determinó que Mauro Icardi debe abonar 30 mil dólares entre el 1 y el 5 de abril, y en caso de incumplimiento, la cifra se incrementará en un 50%, alcanzando los 45 mil dólares.

Al ser consultado por la posibilidad de que el futbolista no pueda salir en caso de no pagar, Guido Zaffora fue claro: "El juez Hagopian autorizó a Icardi a que venga y se vaya, es decir está autorizado previamente". Ante esto, Mariana Fabbiani agregó: “Está bien lo que está haciendo el juez por si lo que más duele es la plata, bueno voy por la plata".

Las condiciones de la Justicia ante la llegada de Mauro Icardi al país

Otro punto que surgió es la asistencia de las hijas al colegio. Wanda Nara, madre de las dos hijas de Mauro Icardi, expresó que está de acuerdo en que pasen tiempo con su padre, pero que deben cumplir con la rutina escolar. “Mauro había pedido que por el tiempo que no ve a sus hijas puedan quedarse con él. Son dos días nomás que tendrían clases. Viernes y miércoles”, comentó Guido Zaffora.

Mauro Icardi

Por su parte, el panelista explicó que el pedido del jugador del Galatasaray se relaciona con el deseo de compartir más tiempo con sus hijas por el largo período en que no se vieron. Según explicaron, la condición de la empresaria sería que las pequeñas asistan al colegio. “Hay un tema ahora con el tema faltas, veremos cómo se arreglan", concluyó.

En medio de un escenario marcado por el revés judicial, Mauro Icardi llega al país con la China Suarez. La resolución del juez Hagopian lo obliga a cumplir con una cuota alimentaria de 30 mil dólares en plazos estrictos. A esto se suma el pedido de compartir más tiempo con sus hijas, incluso en días de clases, lo que abre un nuevo capítulo en la organización familiar.

Mauro Icardi

La dura sanción judicial contra Mauro Icardi antes de su regreso a la Argentina marca un nuevo capítulo en su vida personal. La medida cautelar lo obliga a cumplir con el pago de la cuota alimentaria en los plazos establecidos, con sanciones económicas en caso de incumplimiento. Mientras tanto, el delantero plantea disfrutar de sus días en el país en compañía de sus dos hijas.

VDV