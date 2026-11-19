Pampita es una de las figuras que logró consolidarse como referente de moda y belleza en Argentina y Latinoamérica. Desde sus comienzos en las pasarelas, a finales de los años noventa, construyó una imagen propia que mantuvo vigente durante más de dos décadas. Su estilo natural, su melena castaña y una estética luminosa se convirtieron en algunos de los rasgos más reconocibles de su identidad.

Pampita se realizó un cambio de look

Sin embargo, la modelo decidió renovar su imagen y sorprendió con un cambio de look que se aleja de su tradicional cabello oscuro. Esta vez, apostó por una coloración con mayor luminosidad y un corte que modifica el largo de su melena. La transformación combina tonos rubios cálidos con una base castaña clara y suma capas que aportan movimiento, en una propuesta que conserva su estilo natural, pero introduce una diferencia en su apariencia habitual. Aunque la modelo no presentó públicamente su nueva imagen, fue su estilista quien compartió el resultado a través de sus redes sociales, donde se pudo apreciar en detalle la transformación.

Pampita se despidió de su clásica melena castaña y apostó por los tonos rubios

El principal cambio se encuentra en la coloración. Pampita luce una base castaña clara que se combina con reflejos rubios cálidos y matices miel, distribuidos de manera sutil para conseguir un efecto multidimensional manteniendo la naturalidad. Los tonos más claros se concentran especialmente alrededor del rostro, donde aportan luminosidad y generan un contraste delicado, sin llegar a una transformación hacia un rubio uniforme.

Pampita se despidió de su clásica melena castaña y apostó por los tonos rubios

La técnica de iluminación permite conservar profundidad en el cabello y, al mismo tiempo, sumar diferentes matices que se integran con la base natural. De esta manera, la modelo deja atrás la apariencia más oscura y uniforme que caracterizó buena parte de sus looks anteriores para darle lugar a una melena con destellos cálidos y mayor dimensión.

El corte con capas y movimiento que completó la transformación de Pampita

La renovación de Pampita también llegó con un cambio en el largo y la estructura del cabello. La modelo luce ahora una melena de largo medio, trabajada con capas suaves y desmechadas que aportan volumen y movimiento. Las puntas ligeramente texturizadas y los mechones frontales más cortos acompañan el contorno del rostro y le dan mayor dinamismo al corte.

Pampita, un ícono de la moda y belleza Argentina

El peinado, con ondas relajadas y un acabado ligeramente despeinado, refuerza la naturalidad de la propuesta. A este conjunto se suma una manicura en bordó profundo, con acabado brillante y uñas cortas de forma redondeada, que funciona como un detalle de color. Así, Pampita presenta una imagen renovada en la que la iluminación del cabello, el movimiento del corte y los tonos elegidos construyen un resultado elegante y sobrio, sin alejarse por completo del estilo que la identifica.