Así fue el cumpleaños de Lola Latorre: festejo con famosas, estilo sensual experimental y una heart cake

Lola Latorre comenzó la celebración de su cumpleaños lejos de Buenos Aires y eligió Punta del Este como escenario para un nuevo capítulo personal. A través de sus historias de Instagram, compartió los primeros momentos de un festejo cargado de emoción, reflexión y gratitud, dejando en claro que fue un año bisagra en su vida: “Un añito más, uno de los mejores que viví”, escribió junto a una imagen que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

Lucía Belén Eyman y Luciana Zenere junto a Lola Latorre

Si bien reconoció que esta vez la fecha la encontraba lejos de parte de su familia, su novio y algunos amigos, Lola Latorre remarcó que todos ellos formaron parte de su año y de su día a día. El mensaje, sincero y emotivo, funcionó como antesala de un cumpleaños celebrado desde el amor, la introspección y la compañía justa, sin grandes estridencias pero con mucho significado.

Una torta vintage

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la torta elegida por Lola Latorre para la ocasión. Se trató de una heart cake de estilo vintage, decorada con lazos delicados y velas doradas, una elección que combina romanticismo y tendencia. El diseño, muy en sintonía con la estética que pisa fuerte en redes, se convirtió en protagonista de las imágenes que compartió la influencer.

En cuanto a los invitados destacaron figuras como Lucía Belén Eyman y Luciana Zenere. El clima fue relajado, íntimo y cargado de complicidad. Además, su novio, Felipe Osanna, aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje público en redes sociales, reafirmando su amor y sumando un gesto romántico que no pasó desapercibido.

El sensual estilismo de Lola Latorre

Fiel a su identidad fashionista, Lola Latorre volvió a marcar tendencia con un estilismo que combinó sensualidad, actitud y experimentación. El look estuvo protagonizado por un top tejido gris con cuello de piel, una prenda que mezcla lo cozy con lo sofisticado y deja ver el abdomen de manera sutil pero provocadora. El contraste de texturas fue clave para elevar el conjunto. Lo acompañó con jeans tiro bajo de lavado clásico y calce suelto, un guiño directo a la estética Y2K que refuerza el espíritu de los dos mil.

Lola Latorre

Un detalle lencero de encaje negro que asomaba aportó audacia y un aire nocturno muy bien integrado al look de Lola Latorre. Los accesorios, minimalistas y en tonos plateados, equilibraron el look sin competir con las prendas principales. El resultado fue un estilismo sexy pero effortless, alineado con las tendencias actuales y pensado para verse naturalmente cool.