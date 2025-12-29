Así hablaba Romina Gaetani de los celos de su pareja, Luis Cavanagh "Percibí que se puso tenso"

Ángel de Brito reveló en LAM detalles precisos sobre un delicado episodio que habría atravesado Romina Gaetani. De acuerdo a lo informado en el programa, la actriz habría sido víctima de una situación de violencia de género. “Fue internada anoche en un sanatorio de Pilar. Primero guardia y después la derivaron a otro sector para atenderla. Aparentemente fue un caso de violencia de género”, contó el conductor al aire, generando una inmediata conmoción tanto en el estudio como en las redes sociales.

Romina Gaetani y el parte policial que investiga la Justicia

Según relató De Brito, el hecho ocurrió en un country de la zona de Pilar, donde intervino personal policial tras un llamado de emergencia. En ese marco, el periodista leyó el parte oficial que se incorporó a la causa: “Se mantuvo entrevista personal con seguridad quienes manifestaron que había una femenina nerviosa por un caso de violencia de género. Se solicitó a una ambulancia”.

La situación requirió la presencia del SAME y el posterior traslado de Gaetani a un hospital, donde recibió atención médica. “Ella relató que su pareja era agresiva por celos. Estaba muy nerviosa, se la trasladó al hospital y se la comunicó telefónicamente con la doctora Basilio, de la UFI de Género”, agregó De Brito, aportando detalles clave sobre la intervención judicial.

Hasta el momento, la actriz no emitió declaraciones públicas sobre lo sucedido. La causa quedó en manos de la Justicia, mientras se analizan los testimonios y las actuaciones correspondientes en un contexto que vuelve a poner en agenda la problemática de la violencia de género, incluso en ámbitos privados y alejados de la exposición mediática.

La palabra de Romina Gaetani sobre los celos de su pareja

En diciembre de 2024, Romina Gaetani fue una de las invitadas de lujo de +CARAS, donde mantuvo una charla íntima con Héctor Maugeri. En aquel encuentro, la actriz se mostró enamorada y habló abiertamente de su relación con el empresario Luis Cavana. “Siempre estuve de novia, soy muy noviera. Luis es empresario, lo amo, estoy muy enamorada. Es muy parecido a mí”, expresó entonces, describiendo el vínculo desde un lugar de complicidad y cercanía.

Durante la entrevista, Gaetani también se refirió, con tono distendido, a una situación vinculada a los celos. Contó que, durante una escena teatral en la que compartía un beso con Marcelo De Bellis, su pareja habría tenido una reacción de incomodidad desde la platea. “Mi mamá, que estaba al lado de él, me dijo: ‘Percibí que se puso tenso’”, recordó la actriz. Acto seguido, reveló la charla que mantuvieron después del episodio. "Él me preguntó cómo es eso de los besos. Con todo el amor del mundo le expliqué que uno no siente nada y que es todo para la cámara. Soy buena actuando”, aclaró. Palabras que hoy cobran otra dimensión a la luz de los hechos recientes.