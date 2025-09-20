El contundente apodo que el padre de Thiago Medina le puso a Daniela Celis mientras su hijo pelea por su vida

Thiago Medina continúa peleando por su vida, mientras el foco mediático se expande, irremediablemente, hacia su familia. Una situación que se ha incrementado notablemente en las últimas horas, luego de que los rumores sobre un conflicto entre el padre del ex participante de Gran Hermano y Daniela Celis, no dejaran de aparecer.

El supuesto conflicto entre Julio Medina y Daniela Celis

Todo comenzó este jueves. Analía Franchín le preguntó directamente a Camila, la hermana de Thiago, por las versiones que indicaban que su padre no había permitido que Daniela Celis lo viera más de una vez. Ese cuestionamiento derivó en la que la joven abandonara el móvil, para aclarar, horas más tarde, que no existía tal conflicto.

Thiago Medina y Daniela Celis.

Este viernes, la desmentida llegó de manera oficial por parte de los dos implicados. Daniela Celis y el padre de Thiago dieron una entrevista a DDM, donde echaron por la borda los rumores y marcaron que su relación es óptima.

“Estamos juntos desde el primer momento”, dijo Julio Medina, mostrándose muy cercano a Daniela Celis. Luego, se encargó de hablar de la salud de Thiago y aseguró que los próximos días serían claves para su evolución.

Camilota, la hermana de Thiago Medina.

El apodo con el que el padre de Thiago Medina llama a Daniela Celis

Dentro de esa entrevista, también salió a relucir la manera en la que Julio se refiere a Daniela. De manera contundente, el padre de Thiago Medina no dudó en definir a su ex nuera como “Una leona“.

“Ella es una fenómena, es muy fuerte, es una tora”, dijo en primera instancia. Luego, añadió: “No es La Tora, como la otra, una leona”, haciendo referencia a la oriunda de Berazategui que también fue compañera de su hijo en el reality de Telefe.

De esta manera, Julio Medina, el padre de Thiago Medina, fue contundente y definió a Daniela Celis con un apodo muy claro. Unas palabras que pretendieron tirar por la borda los rumores de los últimos días y destacar la tarea que está realizando quien fuera su nuera.