Alfa aseguró que Thiago Medina se encontraba en un delicado estado anímico antes del accidente

Thiago Medina atraviesa días decisivos en su recuperación luego del accidente de tránsito que sufrió en Moreno. Este viernes, el exparticipante de Gran Hermano 2022 fue sometido a una compleja cirugía torácica para tratar las graves lesiones internas que le provocó el impacto.

Desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega emitieron un nuevo parte médico oficial que llevó tranquilidad: la operación, que se extendió por más de cuatro horas, concluyó con éxito y el joven permanece en terapia intensiva bajo estricta observación.

El comunicado detalló que se le practicó una reconstrucción de la parrilla costal, procedimiento que se realizó en conjunto con profesionales del Hospital Bicentenario. Durante toda la intervención, Thiago se mantuvo hemodinámicamente estable y no presentó complicaciones.

Actualmente, el joven se encuentra conectado a asistencia respiratoria mecánica, pero evoluciona con buenos parámetros y no necesita soporte con inotrópicos, lo que representa un dato alentador dentro del delicado cuadro.

Qué dijo Alfa sobre la situación anímica de Thiago Medina

En paralelo al parte médico, Walter “Alfa” Santiago se mostró conmovido tras visitar a su amigo en el hospital. En diálogo con Puro Show (eltrece), reveló que había notado a Thiago “apagado” en los días previos al siniestro.

“Es un pibe con una humildad enorme, con un corazón de oro. Hace poco me llamó para que lo lleve a correr a Gualeguaychú y lo sentí medio bajoneado. Venía arrastrando un momento difícil”, señaló.

Sobre la moto en la que viajaba Medina, Alfa advirtió: “Él no tenía experiencia. Me decía ‘qué nave Alfita’. Manejar una moto es fácil, pero saber conducirla de verdad es otra cosa. Por lo que me contaron, impactó de lleno con el pecho contra el parante del auto”.

Con el apoyo de su familia, sus excompañeros de Gran Hermano y una comunidad de fans que sigue cada parte médico, Thiago Medina continúa su batalla por salir adelante.

