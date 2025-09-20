Revelaron cuál es la oración que hay que rezar por Thiago Medina: "Tu poder sanador"

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva tras sufrir un violento accidente en moto el pasado 12 de septiembre. En medio de la preocupación por su estado de salud, la familia del exparticipante de Gran Hermano reveló la oración que hay que rezar para enviarle fuerzas.

Revelaron cuál es la oración para ayudar a Thiago Medina

Desde que se sucedió el brutal accidente de Thiago Medina en Francisco Álvarez, la familia solo pidió una sola cosa: rezar. A través de los medios y las redes sociales, Daniela Celis, hermanas y amigos del joven lanzaron una cadena de oración para su pronta recupareción.

La oración por Thiago Medina

En las últimas horas, Brisa, la hermana de Thiago Medina, compartió en su cuenta de Instagram cuál es la oración que hay que rezar para ayudar al exparticipante de Gran Hermano. "Dios misericordioso, te pido con todo mi corazón por Thiago Agustín Medina, quien ha sufrido un grave accidente. Tú conoces su dolor, su lucha y fragilidad en este momento. Coloca tus manos sanadoras sobre su cuerpo y su alma. Guía a los médicos, fortalece a su familia y dale paz a su corazón. Si es tu voluntad, dale la oportunidad de recuperarse y vivir con plenitud y propósito. Confío en tu infinita bondad y en tu poder sanador. Amén", dice el texto.

Acompañado de una vela y la foto de Thiago, Brisa Medina escribió sobre la oración: "Amén, sigamos orando por Thiago". De esta manera, les pidió a sus seguidores que continúen con los rezos para su hermano y así ayudarlo en la recuperación.

Thiago Medina

El pedido de la familia rápidamente se multiplicó en redes y generó una gran muestra de apoyo hacia el joven, que sigue luchando por su vida. Mientras los médicos definen los próximos pasos en su tratamiento, sus seres queridos confían en que la fe y el reiki puedan acompañar el proceso de recuperación.

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina

Tras permanecer una semana internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Thiago Medina fue nuevamente operado. El exparticipante de Gran Hermano fue a sometido a una intervención de más de cuatro horas por la fractura de la parrilla costal.

“El paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires”, mencionó el comunicado de los médicos. Asimismo, agregaron: "En estos momentos se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica".

Thiago Medina y Daniela Celis

Por último, desde el centro médico explicaron que se encuentra estable pero deben esperar su evolución para decidir cómo continuará el tratamiento.