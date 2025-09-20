El árbol de la sangre con Joaquín Furriel y Úrsula Corberó, quien espera su primer hijo con el Chino Darín, causa furor en Netflix. Esta película, que combina amor, drama y misterio, atrapó la atención de millones de suscriptores de la reconocida plataforma y es perfecta para verla este fin de semana.

Joaquín Furriel y Úrsula Corberó arrasan en Netflix con una nueva película intensa y romántica

Si bien se estrenó en 2018, El árbol de la sangre es una película que llegó en el último tiempo a Netflix y desde entonces se volvió una de las más vistas. Dirigida por Julio Medem, uno de los cineastas más reconocidos del cine español contemporáneo, y protagonizada por Joaquín Furriel y Úrsula Corberó, esta producción dura poco más de 2 horas y contiene una historia atrapante, que logra emocionar, enamorar y entretener al público.

De hecho, su guion y personajes recibieron las mejores calificaciones por parte de la crítica internacional. Su trama gira en torno a una joven pareja que recopila la historia compartida de sus familias y, poco a poco, los párrafos enterrados van saliendo a la luz, y los secretos corren por sus venas.

El árbol de la sangre, la nueva apuesta de Netflix.

Rebeca, el papel que realiza Úrsula Corberó, y Marc, interpretado por Álvaro Cervantes, se dirigen a un antigua aldea que perteneció a su familia, donde escribirán la historia sobre sus raíces, creando así un gran árbol genealógico bajo el que yace una historia repleta de misterio, tragedias y verdades ocultas.

El elenco lo completan Najwa Nimri, protagonista de la exitosa serie Vis a Vis y la Casa de Papel, Patricia López Arnaiz, Daniel Grao, María Molins y Emilio Gutiérrez Caba. Esta película cargada de drama y escenas románticas avanza con buen ritmo y es capaz de atrapar desde el primer minuto.

El árbol de la sangre, la nueva apuesta de Netflix.

El árbol de la sangre se destaca por la atmósfera cargada de emociones encontradas, su tono íntimo marcado por el peso de los silencios y los recuerdos, y un manejo de lo dramático que mezcla lo romántico con lo doloroso. Además, las buenas actuaciones de artistas reconocidos y otros no tanto la vuelven una propuesta sólida y cautivadora, donde cada interpretación suma intensidad y credibilidad al desarrollo del fim.

En resumen, Joaquín Furriel y Úrsula Corberó arrasan en Netflix con una nueva película intensa y romántica que es ideal para ver en los tiempos libres, y que combina misterio, drama y pasión en una historia donde los secretos familiares florecen y ponen a prueba los vínculos más profundos.