Este es el nuevo proyecto de Duki que mezcla deporte, un homenaje y grandes talentos argentinos

Si de talento y música urbana se trata, Duki es, sin dudas, uno de los mayores exponentes del género. Con su impronta y estilo único, el artista logró conquistar a millones de fanáticos y convertirse en una de las figuras más seguidas, no sólo sobre los escenarios, sino también en las redes sociales, donde reúne una comunidad de más de 13,3 millones de seguidores. En las últimas horas, el cantante se aventuró en un nuevo proyecto que fusiona dos de sus grandes pasiones: el básquet y la música.

Así es el nuevo proyecto de Duki

Duki decidió llevar su pasión por el básquet a un nuevo terreno y convertirla en parte de su faceta como emprendedor. El artista se incorporó como socio de Clutch Básquet, el proyecto creado por Grego Rossello, y juntos dieron forma a una nueva propuesta que tiene al deporte como protagonista, pero que también lleva el sello del universo que rodea al trapero.

El nuevo proyecto de Duki | Instagram

Como parte de esta nueva etapa, el anfitrión y el artista protagonizaron un spot publicitario “Clutch x Duki”, una pieza que acompaña la presentación de la renovada cancha profesional de alto rendimiento. El espacio incorpora detalles especialmente pensados para esta alianza, entre ellos el característico logo de las cuatro D en el centro del campo y un homenaje a los campeones olímpicos argentinos.

Este cuadrilátero será escenario de un partido que reunirá a destacadas figuras del deporte y del entretenimiento, en una jornada que podrá seguirse en vivo este viernes desde las 20 horas a través del canal de YouTube de Hispa.

El nuevo proyecto de Duki | Instagram

Duki y Grego reúnen a figuras del deporte, la música y el entretenimiento

El vínculo de Duki con el espacio se comenzó a gestar tiempo atrás. El artista ya había sido parte de distintos encuentros y contenidos organizados por Clutch. Este lugar, con el tiempo, se consolidó como punto de encuentro para músicos, creadores de contenidos, humoristas, streamers y otras figuras vinculadas a la escena urbana.

Por su parte, la nueva sede en Vicente López propone un encuentro entre estas disciplinas en un espacio pensado para disfrutar del básquet en distintos formatos. El predio cuenta con una cancha profesional y otra modalidad 3x3, donde se desarrollará una jornada que reunirá a figuras de ambos mundos.

En el Team Duki estarán Duki, Davoo, Facu Campazzo, Tiago PZK, Diego Leuco, Francisco Caffaro, Khea, Luciana Delabarba y Luli González, entre otros invitados. Del otro lado estará el Team Grego, liderado por Grego Rossello e integrado por Marti Benza, Mica González, Rusherking, Sofi Martínez, Naty Jota y Coscu, entre otras personalidades.

El nuevo proyecto de Duki | Instagran

En su intención de crear un espacio propio para los aficionados al básquet, Grego explicó que el proyecto surgió a partir de una necesidad concreta: “Nace a partir de esa necesidad: de que hay mucha gente que quiere jugar y no existía el concepto de una canchita de básquet sólo de alquiler”, reveló durante una entrevista con el programa de streaming Andá Pa’ Allá. La iniciativa lleva cuatro años impulsando encuentros vinculados a este deporte y, en ese camino, encontró en el solista a un aliado que compartía el mismo objetivo: también tenía entre sus planes concretar un lugar destinado especialmente a la práctica del básquet.

Así, la propuesta pone frente a frente a reconocidos nombres del deporte, la música, el streaming y el entretenimiento en una competencia que tendrá al básquet como punto de encuentro. Duki será una de las grandes figuras de la jornada y, además de ocupar un rol clave como socio del proyecto, se pondrá la camiseta para representar a su equipo dentro de la cancha, acompañado por referentes de distintas disciplinas y personalidades de la escena urbana.