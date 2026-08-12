Duki antes de la fama y el camino que lo llevó a convertirse en uno de los músicos más ricos de Argentina

El máximo exponente de la música urbana actual es Duki, considerado el indiscutible rey del trap argentino por transformar la escena musical y liderar un movimiento que llevó el sonido de la calle a los escenarios más grandes del mundo. Con solo 20 años, comenzó a crecer dentro del género, y pavimentó su propio camino hasta ascender a nivel internacional. Duki marcó historia porque se convirtió en el pionero que profesionalizó el género en Sudamérica, volviéndose uno de los músicos más ricos de la Argentina. Su autenticidad, su voz única con el uso característico del autotune y su energía rebelde abrieron el camino para toda una generación de artistas locales.

Duki

La infancia de Duki y sus comienzos en la música

Detrás del gigante de la música urbana, se encuentra Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, un talento nacido el 24 de junio de 1996 en el barrio de Almagro, en Buenos Aires. Su infancia transcurrió rodeado de una familia unida, que, en la actualidad, cumple un rol central en su vida personal y forma parte activa de su equipo de trabajo. Los integrantes son sus padres Sandra Viviana Quiroga y Guillermo Lombardo, y sus hermanos Nahuel y Candela .

Durante sus primeros años de vida, Mauro fue un niño extremadamente curioso, hiperactivo y de una gran sensibilidad. Su casa de Almagro siempre estuvo llena de música diversa, desde los vinilos de rock nacional de su padre hasta las melodías melódicas que escuchaba su mamá, lo que despertó de manera temprana su oído musical. A pesar del amor familiar, su paso por la etapa escolar y la adolescencia no fue del todo fácil debido a su fuerte temperamento y su espíritu rebelde. Le costaba encajar en las dinámicas del colegio tradicional, lo que provocó que se cambiara de escuela varias veces y que buscara refugio en la vida de la calle, donde conoció las subculturas urbanas.

En su aclamado documental de Netflix, titulado Rockstar: Duki desde el fin del mundo, se muestra el costado más íntimo de este período, revelando cómo su entorno familiar lo contuvo, además de exponer los demonios internos, las intensas peleas de juventud y las presiones personales que debió enfrentar al transformarse de un chico común de barrio en un fenómeno cultural global. Finalmente, a sus 20 años, su pasión definitiva por el hip hop despertó cuando vio una batalla de freestyle española que lo marcó para siempre y lo alejó de los caminos de la juventud.

Su comienzo en la música de forma masiva ocurrió tras coronarse ganador en El Quinto Escalón en 2016. Ese triunfo le permitió grabar su primer sencillo, No Vendo Trap, el cual rompió esquemas en las plataformas digitales. A partir de ahí, fundó el icónico trío Modo Diablo junto a Ysy A y Neo Pistea, conviviendo por un año en la famosa mansión de la calle Antezana, donde compusieron himnos que definieron el género. Su evolución artística avanzó a pasos agigantados gracias a discos fundamentales como Super Sangre Joven y su posterior saga de reguetón. Todo este sacrificio y crecimiento constante culminó en un hito histórico para la música argentina cuando, de forma totalmente independiente, logró agotar su primer Estadio Vélez Sarsfield en 2022.

Rockstar: Duki desde el fin del mundo

Desde Vélez hasta llenar el Monumental y armar un show de lujo en España: el crecimiento musical de Duki

Luego de hacer vibrar sus primeros estadios en 2022, Duki no se detuvo y experimentó una expansión sin precedentes. La consagración del artista no fue una casualidad, sino el resultado directo de una impresionante metamorfosis dividida en diferentes eras estéticas y conceptuales que marcaron el pulso de la música urbana. Su discografía comenzó formalmente con la era de Súper Sangre Joven en 2019, su álbum debut, un trabajo experimental donde sentó las bases del movimiento mezclando trap crudo con tintes de rock y pop. Poco después, durante el confinamiento, llegó el EP titulado 24 en 2020, una producción cargada de letras duras que reflejaban su faceta más rapera y competitiva. Con la llegada de la post-pandemia, el cantante inauguró una de sus etapas más aclamadas al lanzar Desde el fin del mundo en 2021, un disco sumamente ambicioso que reunió a los máximos exponentes de la escena sudamericana y regaló himnos masivos que lo consagraron como un ídolo de estadios.

Lejos de encasillarse en un solo sonido, sorprendió al mundo entero al dar un giro rotundo hacia las pistas de baile con la era comercial de Temporada de Reggaetón y Temporada de Reggaetón 2 entre 2021 y 2022. Esta etapa demostró su versatilidad para dominar los ritmos y generar éxitos globales ideales para las discotecas. Sin embargo, el verdadero viaje conceptual e introspectivo de su madurez artística comenzó con el aclamado álbum Antes de Ameri en 2023. Este proyecto significó un regreso definitivo a sus raíces más puras de rap y trap, funcionando como el preludio espacial hacia su tierra prometida musical.

La consagración absoluta de esta saga llegó con el lanzamiento de su álbum de estudio AMERI en 2024, consolidándose como su obra más personal, ambiciosa y madura, repleta de colaboraciones internacionales de primer nivel que rompieron récords en las plataformas digitales. El cierre definitivo de esta gran línea temporal se selló con su último material discográfico titulado 5202 en 2025, un álbum que expandió los límites de su sonido hacia la madurez absoluta de la actualidad.

Su constante evolución en el estudio se tradujo de inmediato en una convocatoria histórica sobre los escenarios del mundo. El artista rompió todos los récords de la música al agotar de forma consecutiva dos Estadios River Plate, convirtiéndose en el músico más joven de su país en llenar el mítico Monumental. Lejos de conformarse con la gloria local, cruzó el océano Atlántico para llevar su movimiento hacia el continente europeo. Allí protagonizó un show de lujo en España al colmar por completo el imponente Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, un hito que ningún otro artista urbano de Sudamérica había logrado jamás. Con una puesta en escena de nivel internacional, bandas en vivo y un carisma que domina a multitudes, se fue ganando el respeto de las leyendas globales de la industria, razones por las que hoy es coronado de forma indiscutible como el único rey del trap.

Duki

Entre el amor y la moda: la otra faceta de Duki

Duki no se limitó únicamente a la música; su vida personal y sus negocios también experimentaron una transformación radical para su día a día y lo convirtieron en uno de los músicos más ricos de la Argentina. El capítulo más importante y mediático comenzó a escribirse en el 2021, cuando conoció a Emilia Mernes durante un evento musical y la posterior grabación del exitoso tema colaborativo Como si no importara.

Aunque al principio construyeron una linda amistad, la química entre ambos fue inevitable. Esta unión romántica significó un pilar fundamental para el artista, otorgándole una estabilidad emocional única en medio del caos que genera la fama mundial. Emilia se transformó en su compañera de vida y en su mayor apoyo, logrando mantener una relación súper consolidada y seguida por sus fanáticos, consagrándose en la actualidad como una de las parejas más queridas y respetadas de la industria del entretenimiento.

Paralelamente, su imagen rebelde y su particular sentido de la estética lo convirtieron en un imán para los negocios globales. El cantante dejó de ser solo un músico para consolidarse como un ícono de tendencias, desempeñándose de manera exitosa como embajador de marcas internacionales muy importantes de indumentaria y tecnología. En su catálogo publicitario destaca su fuerte alianza comercial con marcas líderes como: Adidas, Billionaire Boys Club, Gucci, Puma, Sony, y Samsung. Esta faceta suya, y con la compañía de su pareja, comenzó a caminar por pasarelas, siendo invitado a Fashion Week de varias capitales de moda.

Esta enorme exposición corporativa, sumada a su capacidad indiscutible para agotar estadios enteros en cuestión de minutos tanto en América Latina como en Europa, lo posicionó rápidamente en la cima financiera de la industria. Fue así como, gracias a contratos multimillonarios, regalías masivas en plataformas de streaming y giras mundiales de alta convocatoria, se volvió uno de los músicos más cotizados y mejores pagos de toda la región sudamericana, demostrando que el trap nacional es un negocio altamente rentable a escala global.

Duki

El viaje de Duki demuestra por qué nadie puede quitarle su corona en la cima de la música actual. Sus innumerables discos de oro y platino, sumados a múltiples nominaciones en los Premios Gardel y los Premios Latin Grammy, son el reflejo de un impacto cultural imborrable que lo consagran de forma definitiva como el eterno rey del trap.

A.E