Duki festejó su cumpleños a lo grande: gran banquete y torta XXL

El 24 de junio, Duki celebró uno de los días más importantes: su cumpleaños 30. El cantante alcanzó la fama y se volvió uno de los reyes de la música urbana, al comienzo de sus 20 años. Tras una década conectado a la música, se consagró como uno de los talentos más importantes, y logró hacer crecer su vida y la de sus seres queridos. Es por eso que, al volver a Buenos Aires, tras un viaje de nuevos proyectos, decidió festejar a lo grande, pero resguardado en la intimidad de sus personas más cercanas.

Los mensajes de cumpleaños para Duki

Así fue el súper festejo de cumpleaños de Duki

El cumpleaños 30 de Duki fue celebrado en la Argentina, apenas el artista arribó al país tras haber hecho un viaje para nuevos proyectos personales. Es por eso que, en las primeras horas de la madrugada, comenzó a celebrar con sus seguidores, quienes no tardaron en dejarle tiernos mensajes y saludos en redes sociales. Sin embargo, el primer regalo y la primera sorpresa se la llevó de la mano de su novia, Emilia Mernes, en cuando arribó a la casa que comparten juntos.

La entrerriana mostró en su cuenta de Instagram que se levantó junto a su perrita a las 7 de la mañana, y lo esperó con una torta verde, que ya tenía una velita para cantar por primera vez en el día la famosa canción del cumpleaños. Junto a la misma, había una bolsa plateada con una romántica tarjeta, encerrando un momento íntimo de ensueño que vivió la pareja. Emilia bromeó con la sorpresa y mostró a su perra durmiendo, destacando: "La hice madrugar para la sorpresa para su padre. Pobre no da más, mi amor". Seguido a esto, recordó sus comienzos en la relación y le dedicó un mensaje con una postal tomada el día del del rodaje de su primera canción juntos “Como si no importara”.

Así fue el súper festejo de cumpleaños de Duki: la sorpresa mañanera de Emilia Mernes

Pero su celebración de cumpleaños no quedó ahí. A pesar del cansancio, decidió cerrar su día especial con un íntimo pero gran festejo de cumpleaños, en su casa, y con sus seres queridos. Fue la propia Emilia la que compartió los detalles, permitiendo que los mejores momentos queden grabados solo para los presentes. Tras haber recibido los mensajes, Duki propuso un gran banquete de lujo, que contaba con diferentes comidas para picar durante el evento. Como siempre, optó por su estilo urbano y relajado, combinando una remera oversize manga corta con una manga larga para protegerse del frío.

El detalle que más llamó la atención fue la elección de la torta XXL para cantar la famosa canción del cumpleaños y soplar las velas. El artista optó por una rogel de gran tamaño, que ocupaba la mayor parte de la isla de su cocina. Sobre las capas de masa crocante y neutra, el abundante relleno de dulce de leche repostero y una generosa cubierta de merengue quemado, se posaban las casi 30 velas negras, manteniendo la elegancia de la noche. Emilia compartió una fotografía, tras haber cantado la canción, y demostró la felicidad de Duki por haber logrado su festejo íntimo pero a lo grande.

Así fue el súper festejo de cumpleaños de Duki

Los seguidores y fanáticos del artista no tardaron en enviarle sus mensajes de felicitaciones, además de destacar el estilo relajado de su festejo de cumpleaños. Duki es uno de los artistas consagrados y talentos de la Argentina, que expone su personalidad y sus opiniones a través de sus canciones, éxitos que recorren el mundo y lo acompañan en todos los años de su carrera.

A.E