Oliver Quiroz, de la lucha contra el cáncer sin tener recursos al reconocimiento que le cambió la vida

La vida de Oliver Quiroz, estuvo marcada por diferentes desafíos desde sus primeros años de vida. Migró de Perú a los 11 años, decisión tomada dentro de un contexto de limitaciones económicas. Tras haberse establecido en la Argentina, debió hacer frente a una enfermedad que lo volvió a poner a prueba pues, el 2021 recibió un diagnóstico de cáncer testicular, algo que le cambió la vida.

Oliver Quiroz

Hoy, a sus 28 años, Oliver Quiroz recuerda esa experiencia como un relato de superación que lo ha ayudado a seguir creciendo a nivel profesional pues. Actualmente trabaja como cronista en A la tarde y, recientemente fue reconocido con el Martín Fierro en la categoría movilero/cronista, imponiéndose frente a colegas de amplia trayectoria.

La lucha de Oliver Quiroz contra el cáncer testicular

En 2021, cuando cursaba los últimos tramos de su carrera de periodismo, Oliver Quiroz recibió la noticia de que tenía un tumor maligno en el testículo. En plena pandemia y sin cobertura médica privada, recurrió al hospital público Ramos Mejía, donde fue atendido por el médico boliviano Wilmer Solís. Según relató, en menos de 15 días fue sometido a una cirugía que le permitió extirpar el tumor y continuar con un tratamiento de control.

“Sentí que el mundo se me caía abajo y no sabía cómo hacer para seguir adelante”, recordó en una entrevista con A la Tarde. Tras la operación, el periodista se recuperó favorablemente aunque continúa con controles médicos anuales.

El presente profesional de Oliver Quiroz, ganador de un Martín Fierro

Superada la enfermedad, Oliver Quiroz profundizó su trabajo en televisión. Tras haber hecho pasantías en radio y crear su personaje “El preguntón” para entrevistar a famosos, se consolidó en la pantalla de América TV como parte del staff de A la Tarde, conducido por Karina Mazzocco. Su estilo directo y su capacidad para acceder a testimonios exclusivos lo posicionaron rápidamente como “movilero estrella”.

Oliver Quiroz en los Martín Fierro 2025

El 29 de septiembre de 2025, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) le otorgó el Martín Fierro en la categoría movilero/cronista. Durante la ceremonia, Oliver Quiroz agradeció a su equipo y al canal: “Soñé tanto con decir esto y hoy estar acá es un agradecimiento”. El galardón lo consagró como uno de los nombres destacados del periodismo de espectáculos en Argentina, marcando un nuevo capítulo en una carrera que comenzó desde abajo y que hoy lo ubica en la primera línea de los medios.