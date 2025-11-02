Dante, el nieto de Palito Ortega, contó por qué le reveló su orientación sexual a su tía, Julieta Ortega, antes que al resto de la familia

Este fin de semana, las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se tiñeron de multicolor para realizar la Marcha del Orgullo, el evento anual que reúne a miles de integrantes del colectivo LGTBIQ+. Bajo el lema “Frente al odio y la violencia, más orgullo y unidad”, los manifestantes se congregaron para decir no a la violencia y no a las expresiones de odio por la elección sexual y de género de las personas. En este caso, Dante, el nieto de Palito Ortega, aprovechó la oportunidad para darle luz a un tema que compuso tras revelar su homosexualidad, una obra musical que invita a todos a salir del closet y vivir el amor en libertad. Es por ello que esto llevó a recordar cómo fue que le confesó a su familia su orientación sexual poniendo la figura de su tía Julieta Ortega como pieza clave.

Dante, el nieto de Palito Ortega, eligió a su tía Julieta Ortega como confidente

La familia Ortega se hizo popular no sólo por las composiciones musicales y las actuaciones de Palito Ortega a mediados del siglo pasado, sino también por el talento que mostraron cada uno de sus hijos a lo largo de sus respectivas carreras dentro del ambiente artístico. Tal es así que esta carga genética llegó hasta sus nietos. Dante, el primogénito de Sebastián Ortega, heredó la pasión por la música por lo que su camino lo llevó a expandir sus sentidos. No obstante, encontró en ella un canal para abrirse al mundo y hacer arte con sus sentimientos.

Dante Ortega | Instagram

Este sábado 1 de noviembre, el joven cantante lanzó en su cuenta personal de Instagram un adelanto de una canción que compuso para aquellos que todavía no se animan a mostrarse al mundo tal cual son aceptando su orientación sexual sin miedo a represalias. Una sensación que conoce a la perfección ya que fue él mismo el que pasó por esa situación cuando reconoció que le gustaban los chicos. “La primera persona a la que le dije ‘che, Juli, me gustan los hombres’ fue mi tía Julieta Ortega”, contó Dante en una entrevista propiciada a la periodista Gisela Busaniche para Telefe Noticias en el año 2024.

Fue ahí mismo que abrió su corazón y habló de uno de los momentos más íntimos de su vida: "Creo que se lo conté primero a ella antes que a mi papá y a mi mamá". Ante la pregunta del porqué eligió a la actriz para contárselo, señaló: “Bueno, me escuchó y me dijo ‘ya sabía’”.

Ante esta confesión, sostuvo que el hecho de que su familia lo supiera no era para que lo acepten, sino para reafirmarse como persona: “Lo conté no para que me acepten, sino para que lo sepan”.

El Día del Orgullo en la melodía de Dante

En el día de la Marcha del Orgullo, Dante, el nieto de Palito Ortega, aprovechó para animar a otros a expresarse sin miedos y valorarse como personas. A través de su música, el intérprete tomó tres puntos claves para poder atravesar las complejidades del mundo: autenticidad, valentía y aceptación. Esta melodía fue dedicada “a los que todavía no marchan por miedo a ser ellos mismos”.

Como era de esperarse, la caja de comentarios se llenó de todo tipo de halagos para él y su música. Frases como: “Que buen compositor Dante!! Sos muy amoroso”, “Muy buena canción”, “Crack”, y “Genio”, se hicieron presentes en sus seguidores.

Dante Ortega | Instagram

De esta manera, Dante Ortega vuelve a reafirmar su apoyo a la comunidad LGTBIQ+ y a todos aquellos que, por alguna razón, no se animan a vivir el amor de manera libre. El nieto de Palito Ortega aprovecha su imagen pública para sumar su granito de arena mediante la música y así brindar un espacio al diálogo y expresión, donde invita a sus seguidores a que se acepten tal cual son.

