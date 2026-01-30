Oriana Sabatini contó los cambios en su cuerpo que vive durante su embarazo: "Es difícil verme"

Oriana Sabatini habló, una vez más, de su dulce espera. Esta vez, la cantante se sinceró sobre la etapa final de su embarazo y los cambios físicos que fue notando a medida que crecía su pancita y avanza la gestación. Además, la pareja de Paulo Dybala contó qué siente al saber que su hija podría nacer la misma fecha en la que su madre Catherine Fulop cumple años.

La sinceridad de Oriana Sabatini sobre la recta final de su embarazo

Oriana Sabatini suele compartir con sus seguidores tiernas postales del momento más especial de su vida: la recta final de su embarazo, fruto de su relación con el futbolista Paulo Dybala. Mediante una reciente entrevista desde Italia para el ciclo de streaming Resumido, la joven se mostró relajada y reflexiva al contar cómo transita la cuenta regresiva para conocer, finalmente, a su hija.

Como les ocurre a muchas mujeres, la cantante aseguró que transita una fase marcada por la ansiedad, la emoción y los inevitables cambios físicos. "Estoy en el mes donde es difícil verme a veces", expresó. Luego, fiel a su estilo frontal y sin filtros, Oriana Sabatini reveló que debido a la inflamación que provoca la retención de líquidos tuvo que quitarse los accesorios de las manos y también realizó una particular revelación sobre una parte de su cuerpo: "Me tuve que sacar todo. Los pies los tengo hechos una empanada. Los dedos son chorizos, hoy están bastante bien porque fui a la pileta".

Oriana Sabatini

Lejos de idealizar el proceso, Oriana Sabatini habló con naturalidad sobre las incomodidades, el cansancio y las sensaciones nuevas que va descubriendo semana a semana, algo que muchas personas destacaron en las redes sociales como un gesto honesto y necesario. "Chicos no tengo pantorrillas, pero te da impresión porque no me entran los zapatos", agregó. En este sentido, relató que escuchó a hablar a otras futuras mamás sobre la hinchazón que caracteriza al embarazo pero que "nunca" hayan dicho que no pueden ponerse el calzado por este motivo.

Como era de esperarse, sus declaraciones no tardaron en repercutir en las diferentes plataformas, donde generaron todo tipo de reacciones. Mientras muchos usuarios celebraron su sinceridad y empatizaron con su relato, otros abrieron el debate sobre las distintas formas de vivir el embarazo. Por otro lado, Oriana Sabatini dio a conocer que tiene fecha probable de parto para el 11 de marzo, día en que cumple años su mamá Catherine Fulop. Sin embargo, remarcó que desea que su hija no nazca el mismo día "para no quitarle protagonismo" ya que la artista "merece tener su día".

De esta manera, Oriana Sabatini contó los cambios en su cuerpo que vive durante su embarazo y compartió detalles de las transformaciones que experimenta en esta etapa final. "Es difícil verme", afirmó con total firmeza en un programa de streaming.

A punto de convertirse en mamá, Oriana Sabatini mostró una foto inédita de su pancita

Este 2026 llega cargado de emociones para Oriana Sabatini, quien transita la etapa final de su embarazo. A siete meses de gestación, la influencer y cantante sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta personal de Instagram una imagen inédita de su pancita, que rápidamente despertó ternura y acumuló miles de reacciones.

En el posteo de Instagram, la artista lució un pantalón de jean ancho, sin abrochar debido al tamaño de su abdomen, y una remera transformada en top, resaltando de manera natural su embarazo. Radicada en Roma, Italia, Oriana Sabatini decidió que sea allí donde nazca su hija para que su pareja Paulo Dybala pueda estar presente.

Oriana Sabatini

Más allá de la exposición mediática que acompaña cada paso de su vida, la artista atraviesa este embarazo con una impronta íntima y auténtica, compartiendo pequeños fragmentos de su día a día sin ostentaciones. Lejos de producciones elaboradas, sus publicaciones reflejan una etapa de profunda conexión consigo misma y con su beba, generando una fuerte identificación con su comunidad virtual, que celebra junto a ella cada avance de este dulce camino.