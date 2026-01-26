A punto de convertirse en mamá, Oriana Sabatini mostró una foto inédita de su pancita y derritió a todos

Este 2026 llega cargado de emociones para Oriana Sabatini, quien transita la etapa final de su embarazo. A siete meses de gestación, la influencer y cantante sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta personal de Instagram una imagen inédita de su pancita, que rápidamente despertó ternura y acumuló miles de reacciones.

Oriana Sabatini mostró su embarazo de siete meses

En las últimas horas, Oriana Sabatini cautivó a sus más de 6,8 millones de seguidores al mostrarse frente al espejo de su vestidor, teléfono en mano y con el vientre al descubierto. Sin agregar frases ni emojis, la esposa de Paulo Dybala eligió compartir una postal sencilla y cotidiana, dejando que la imagen hablara por sí sola y reflejara el avance de esta etapa tan especial.

Oriana Sabatini | Instagram

Para la ocasión, la artista lució un pantalón de jean ancho, sin abrochar debido al tamaño de su abdomen, y una remera transformada en top, resaltando de manera natural su embarazo. Radicada en Roma, Italia, Oriana decidió que sea allí donde nazca su hija, cuya fecha estimada de parto está prevista para el próximo 11 de marzo.

Más allá de la exposición mediática que acompaña cada paso de su vida, la artista atraviesa este embarazo con una impronta íntima y auténtica, compartiendo pequeños fragmentos de su día a día sin ostentaciones. Lejos de producciones elaboradas, sus publicaciones reflejan una etapa de profunda conexión consigo misma y con su beba, generando una fuerte identificación con su comunidad virtual, que celebra junto a ella cada avance de este dulce camino.

Catherine Fulop reporteó la foto de Oriana Sabatini | Instagram

La felicidad de Catherine Fulop al ver a su hija Oriana Sabatini

Como era de esperarse, la publicación de Oriana Sabatini también despertó una reacción cargada de emoción en su entorno más cercano. Catherine Fulop no ocultó su felicidad al ver la pancita de su hija y reposteó la imagen en sus propias redes sociales. “¡Me muero de amor! ¡Ahí está mi nieta!”, escribió la actriz venezolana, acompañando sus palabras con una lluvia de emojis de corazones.

Cerca de la fecha de nacimiento, la actriz venezolana viajará a Europa para acompañar a su hija en este momento tan significativo. Mientras tanto, madre e hija comparten la espera desde la virtualidad, fortaleciendo su vínculo y demostrando el apoyo incondicional que atraviesa esta etapa.

Oriana Sabatini | Instagram

Días atrás, Oriana Sabatini también había expresado su ansiedad por conocer a su beba con un comentario que enterneció a sus seguidores: “Unas ganas de que salga, así podemos cantar Justin Bieber juntas a todo pulmón en el auto”. Mientras se prepara para cumplir uno de los sueños más importantes de su vida, la creadora de contenidos se muestra rodeada de amor, contención y muestras constantes de cariño.



NB