Sarah Burlando deslumbró con su look en Punta del Este: lentes retro, sombrero boho chic y un vestido soñado

Sarah Burlando volvió a convertirse en el centro de todas las miradas durante su estadía en Punta del Este, donde disfrutó de una jornada de playa con un look que combinó frescura, comodidad y un estilo que ya es sello propio. La hija de Barby Franco y Fernando Burlando lució un outfit veraniego en tonos claros, ideal para el calor, que reafirma su lugar como una de las referentes indiscutidas de la moda infantil.

Sarah Burlando conquistó Punta del Este con un look veraniego

En medio del verano esteño y rodeada del paisaje natural de rocas, mar y cielo despejado, Sarah Burlando fue fotografiada disfrutando del agua con un vestido blanco liviano, de corte suelto y caída fluida, perfecto para una jornada de playa. El diseño, simple y delicado, acompañó cada uno de sus movimientos mientras jugaba con las olas, reflejando una estética fresca, natural y espontánea.

El look playero de Sarah Burlando

El blanco absoluto del vestido no solo resaltó su bronceado natural, sino que también aportó una impronta etérea y veraniega, en sintonía con el entorno. Se trata de una elección clásica pero infalible, que demuestra que menos es más, incluso en la moda infantil.

Barby Franco y Sarah Burlando

El look se completó con un sombrero de paja de ala corta, ideal para protegerla del sol y sumar un guiño canchero al estilismo. Además, en algunas postales, Sarah Burlando llevó gafas de sol blancas de estilo retro, que aportaron un aire lúdico y moderno, ya convertido en una marca registrada de sus apariciones públicas.

Como detalle infaltable, el chupete en tono neutro, que ya funciona como un accesorio distintivo, volvió a decir presente, integrándose con naturalidad a la paleta clara del outfit. Lejos de romper la armonía del conjunto, sumó ternura y personalidad, dos rasgos que definen el estilo de la pequeña.

Para completar la propuesta, eligió calzado cómodo en color blanco, ideal para caminar sobre la arena y las piedras, reafirmando que el look no solo fue estético, sino también funcional y pensado para disfrutar al aire libre.

Barby Franco deslumbró con su outfit en las playas de Uruguay

En la tercera imagen, Barby Franco acompañó a su hija con un estilismo que reflejó a la perfección el espíritu de Punta del Este. La modelo optó por un vestido largo al cuerpo en tono nude, con transparencias sutiles y recortes estratégicos, que realzaron su figura sin perder elegancia.

Barby Franco

Combinó el outfit con anteojos de sol oscuros, accesorios delicados y un peinado relajado, logrando un look beach chic sofisticado y en total sintonía con el entorno natural. Juntas, madre e hija demostraron una vez más su afinidad estética y su capacidad para imponer estilo incluso en los momentos más descontracturados.