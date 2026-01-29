Hace poco más de una semana, se viralizó un video de Wanda Nara paseando con su hija Francesca Icadi, en el que esta última le da un beso en la panza a su mamá mientras miraban ropa de bebé. El clip, difundido primero por LAM y luego replicado por miles de usuarios, encendió de inmediato la rumorología en redes: ¿estará la conductora de Masterchef Celebrity esperando un hijo?

Wanda Nara junto a su papá

Andrés Nara rompió el silencio sobre el embarazo de Wanda Nara

Frente a la viralización de ese tierno momento entre Francesca Icardi y Wanda Nara, los comentarios y las especulaciones se multiplicaron, incluso mezclándose con el presente sentimental de la empresaria con Martín Migueles, su actual pareja. En ese contexto, Andrés Nara decidió dar su versión en diálogo con el Diario de Mariana (América TV).

Con una actitud distendida y sin perder el humor, el papá de la cantante aseguró que, por ahora, no cree que haya un embarazo en curso. “No creo. Ahí está jugando un poco con los medios”, respondió cuando le preguntaron sobre el tema.

Si bien Andrés Nara negó que existan señales claras de que su hija esté embarazada, un comentario no pasó desapercibido. Cuando le preguntaron cómo tomaría la familia la noticia de un nuevo nieto, lanzó entre risas: “Uno más estaría bueno”.

Esa mezcla de humor y sinceridad encendió aún más el interés del los fanáticos, que interpretó la respuesta como un apoyo afectuoso a Wanda, pero no como una confirmación de embarazo. “Tengo siete nietos… así que uno más… estaría bueno”, agregó, con una sonrisa y sin perder la calma frente a la cámara, según se vio en el móvil.

Andrés Nara, padre de Wanda Nara, reaccionó a los rumores de un posible embarazo de su hija.

El video que desató los rumores de embarazo

El clip que detonó los rumores mostraba a Francesca Icadi inclinándose para besar la panza de Wanda Nara en un shopping, mientras ambas veían ropa de bebé. Aunque parecía un gesto inocente y familiar, muchos usuarios de Instagram, TikTok y Twitter comenzaron a especular con que podría tener un significado más profundo.

Más allá de los rumores de embarazo, Andrés Nara también se refirió en el móvil al presente sentimental de su hija. Elogió a Martín Migueles, describiéndolo como una persona “bárbara” y “encantadora”, y remarcó que lo importante es que ella sea feliz, aunque aclaró que no conoce todos los detalles íntimos de la relación actual.

El padre también contó que Wanda viene hablando de una posible mudanza familiar en Nordelta, una nueva etapa que evalúan “en familia” según sus palabras. Este detalle se sumó al paisaje mediático de la empresaria en 2026, donde su vida familiar y afectiva sigue siendo uno de los focos de atención pública.

