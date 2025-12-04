El sorprendente video de Oriana Sabatini haciendo pilates en la recta final de su embarazo

Este jueves 4 de diciembre, Oriana Sabatini, que se encuentra cursando los seis meses de embarazo, decidió seguir apostando a una vida activa y saludable. En Italia, donde vive junto a su marido Paulo Dybala, la artista mostró una faceta que llamó poderosamente la atención por su constancia y disciplina: realiza pilates adaptado para embarazadas. Con movimientos controlados y bajo supervisión profesional, atraviesa el último tramo de la dulce espera preservando su bienestar físico y preparándose para el parto.

Apto para embarazadas: así es la rutina de pilates de Oriana Sabatini

En su cuenta personal de Instagram, Oriana Sabatini compartió un video que dejó en evidencia su compromiso con el autocuidado y el bienestar físico-emocional. Allí se la pudo ver ejecutando una rutina de pilates sobre reformer, enfocada en fortalecer músculos y mejorar la flexibilidad de sus músculos y articulaciones. Su objetivo es claro: mantener un cuerpo preparado para el nacimiento de su beba, sin descuidar la postura y la reducción de su movilidad, propia del crecimiento de su vientre.

Desde que anunció su embarazo, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini se transformó en una de las figuras más seguidas en Instagram. Su deseo por convertirse en madre se venía manifestando desde hace tiempo y que cumplió luego de su casamiento con el delantero de la Selección Nacional. Sin necesidad de brindar detalles médicos ni exponer más de la cuenta, la joven eligió mostrar solo algunos instantes del proceso, dejando claro que su prioridad es vivir esta etapa con calma, alegría y rodeada de sus seres queridos, aunque sea de manera virtual.

Oriana Sabatini comenzó con la cuenta regresiva

La preparación mental y física a la hora de la llegada de dar a luz es fundamental. Es por eso que Oriana Sabatini ajustó su rutina física pensada para embarazadas, asegurando así movimientos de bajo impacto sobre la camilla de pilates. Las actividades que incluyó en su entrenamiento ayudan a fortalecer piernas y glúteos, mejorar el equilibrio, afianzar postura de la espalda y favorecer la flexibilidad de la cadera, indispensables para el nacimiento por vía natural.

Aprovechando su imagen de alto alcance no sólo por la popularidad de su apellido y de su familia, sino por su presencia en los medios, la cantante deja en claro que, sin excesos ni exigencias, se puede llevar un estilo de vida activo; siendo fuente de inspiración para otras embarazadas. En el caso de la influencer, la dedicación y constancia que viene trabajando desde hace ya unas semanas se reflejan en la elegancia y sofisticación con la que realiza cada movimiento.

Con su espontaneidad característica, Oriana Sabatini vuelve a convertirse en noticia al abrir las ventanas de su intimidad y mostrar cómo combina maternidad y bienestar personal en el último trimestre de embarazo. El interés de sus seguidores por cada avance demuestra el cariño que recibió desde el anuncio de la llegada de su primera hija. Mientras continúa contando los días para el próximo 11 de marzo -fecha prevista para el nacimiento de la niña-, opta por mantener viva su conexión con una vida saludable con rutinas de ejercicios que la llenen de vitalidad, ya que las hormonas y los bioquímicos que se liberan aportan al estado de ánimo y el metabolismo en general.

