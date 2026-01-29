Juli Poggio soprendió a las hijas de Daniela Celis y Thiago Medina con un lujoso regalo

Laia y Aimé, las gemelas de Daniela Celis y Thiago Medina, cumplieron dos años y recibieron un regalo muy especial que rápidamente se volvió viral: un auto eléctrico infantil de lujo, obsequio de sus padrinos, Juli Poggio y Nacho Castañares. El momento fue compartido por “Pestañela” en sus historias de Instagram y derritió a los fanáticos, que no tardaron en reaccionar con miles de mensajes y corazones.

Así es el lujoso regalo que Juli Poggio les hizo a Laia y Aimé

En el video, las nenas aparecen estrenando su nuevo vehículo, un auto deportivo a batería, de diseño moderno y estética premium, que les regalaron Juli Poggio y Nacho Castañares. Con líneas aerodinámicas, detalles en negro y terminaciones que imitan a los modelos de alta gama, el obsequio no pasó desapercibido.

Este tipo de autos eléctricos infantiles cuentan también con luces LED, sonidos realistas, volante funcional y control remoto para adultos, lo que permite que los padres acompañen la experiencia de manera segura. Más allá del lujo, el gesto de los exparticipantes de Gran Hermano dejó en evidencia el fuerte vínculo afectivo que mantienen con la familia y, en especial, con sus ahijadas.

Laia y Aimé estrenaron el regalo de Juli Poggio

Daniela Celis acompañó el video con un mensaje cargado de ternura, agradeciendo el regalo y destacando la felicidad de las gemelas en su día especial. Las imágenes no solo mostraron la emoción del estreno, sino también el clima íntimo y familiar que rodeó el festejo, lejos de grandes producciones pero con un detalle que marcó la diferencia.

Laia y Aimé, las hijas de Daniela Celis y Thiago Medina, cumplieron dos años: el tierno festejo

Daniela Celis y Thiago Medina celebraron juntos el segundo cumpleaños de sus hijas gemelas, Laia y Aimé, en un día cargado de ternura. El festejo se realizó en su casa y contó con una ambientación cuidada, donde los globos de distintos colores, las sorpresas y la decoración temática acompañaron cada momento especial.

Uno de los gestos que más llamó la atención fue la elección de looks idénticos para las gemelas, un clásico que volvió a enternecer a los seguidores de la pareja. Laia y Aimé lucieron vestidos color camel, sin mangas y con delicados volados, complementados con un pequeño cinto a la altura de la cintura.

Así fue el cumpleaños de Laia y Aimé

A través de sus cuentas de Instagram, Daniela y Thiago compartieron imágenes del festejo y dejaron ver la felicidad de las nenas disfrutando de un cumpleaños diseñado a su medida. Además, adelantaron que durante el fin de semana organizarán una celebración más grande junto a amigos y familiares, para seguir festejando los dos años de vida de Laia y Aimé en un entorno lleno de amor y alegría.