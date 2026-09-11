Oriana Sabatini revolucionó las redes con un extremo cambio de look

Oriana Sabatini se sometió a un radical cambio de look y sorprendió a sus seguidores en las redes sociales. La artista, conocida por su clásica y larguísima melena oscura, lucía un renovado y audaz corte bob en tonalidades castaño claro que encendió las alarmas de la moda y acaparó todas las miradas.

Oriana Sabatini sorprendió con este look en las redes sociales

Los fanáticos enloquecieron al instante, inundando las publicaciones con miles de comentarios que iban desde la total aprobación hasta la absoluta sorpresa por semejante transformación estética. Sin embargo, mientras en las publicaciones se debatía si este nuevo look le favorecía, la realidad detrás de las tijeras guardaba un secreto muy diferente.

Oriana Sabatini y la verdad de su nuevo look desde Italia

Conectada por zoom desde Italia, y lejos de pisar una peluquería para un cambio definitivo, la propia Oriana Sabatini se encargó de desterrar el mito durante su paso por el programa de streaming Sería Increíble, de Olga.

Ante la sorpresa de los conductores y de toda la audiencia que seguía el ciclo en vivo, la intérprete confesó que todo se trató de una divertida ilusión óptica. "Es una peluca muy bien puesta por Zacarías Guedes", aclaró entre risas.

Con total frescura, la cantante detalló que utilizó este recurso estético porque le divierte explorar otras facetas: "Queríamos divertirnos de repente, a mí me divierte como ser otras personas, no tengo el coraje de llevar esto a cabo". Además, sobre la complicidad detrás de la broma, uno de los conductores dijo: "Tenés que ponerte la peluca esa, irte a dormir, no decirle a tu marido y que él se despierte con vos riendo y señalándolo: rubia y con el pelo corto".

Oriana Sabatini entre risas y estrategias de redes

Lejos de esquivar las repercusiones o mantenerse al margen del revuelo que generó su falsa transformación, la joven artista disfrutó al máximo de la repercusión que armó en el mundo virtual durante toda la semana.

En el mismo espacio, reflexionó sobre el poder de las plataformas digitales y la facilidad con la que un detalle visual altera la agenda mediática: "Me divierte un poco, ¿viste?, sacarse, ¿no?, porque es como dejas de ser un ratito vos, a veces uno ya no quiere ser más uno".

Oriana Sabatini explicó que era una peluca y mantine el pelo largo

Y sobre la producción fotográfica, concluyó: "Justo en esas fotos hicimos como varios looks y a cada uno le ponía un nombre diferente, creo que por eso también me divierte un poco jugar a eso, porque es como dejas de ser un ratito vos".

De este modo, entre risas, complicidad y una cuota perfecta de misterio fashionista, Oriana Sabatini reafirma que su creatividad trasciende la música y las letras, demostrando una vez más la espontaneidad con la que logra conquistar y entretener a su comunidad en cada paso que da.