La historia de amor de Luciana Geuna y Martín Guglielmone: vida lejos de los medios, el mini Rosario que crearon y la crianza de sus hijos

Luciana Geuna construyó una reconocida trayectoria como periodista, pero cuando las luces del estudio se apagan y las cámaras dejan de enfocarla, su vida transcurre por un camino mucho más reservado. Desde hace años comparte su vida con Martín Guglielmone, con quien formó una familia y tuvo a sus dos hijos, Jacinta y Vito.

Luciana Geuna, Martín Guglielmone junto a sus hijos

A diferencia de otras parejas vinculadas al mundo de los medios, ambos eligieron mantener los detalles de su relación y de su vida cotidiana lejos de los flashes. Sin embargo, cada tanto la experta en comunicación permite conocer parte de ese universo a través de las redes sociales, donde aparecen sus hijos, los viajes y algunos momentos que reflejan la dinámica familiar que construyeron.

La familia de Luciana Geuna lejos de los flashes

Jacinta y Vito son protagonistas habituales de las publicaciones de Luciana Geuna y ocupan un lugar central en su vida. La periodista suele compartir momentos junto a ellos y, en una de sus publicaciones, contó cuánto aprende al mirar el mundo a través de sus ojos: “Vivir la vida con ellos y a través de sus ojos de infancia”, escribió, destacando la inocencia, la alegría, la libertad y la bondad que encuentra en sus hijos.

Luciana, Martín, Jacinta y Vito de vacaciones

La familia también aparece en los recuerdos de vacaciones y escapadas que la periodista comparte de manera ocasional. En enero de 2024, por ejemplo, mostró parte de un viaje por la Patagonia. También hubo momentos en los que Luciana y Martín eligieron hacer planes solos, una manera de conservar espacios para la pareja más allá de las responsabilidades familiares.

El “mini Rosario” que creó Lucia Geuna en Buenos Aires

La elección del lugar donde formarían su hogar también tiene una historia detrás. Luciana Geuna buscó para sus hijos una dinámica parecida a la que ella había conocido durante su infancia en Rosario: una vida de barrio, con amigos cerca y la posibilidad de que los chicos crecieran jugando y compartiendo con otros niños.

Luciana Geuna junto a Jacinta y Vito

En entrevistas anteriores, la periodista explicó que logró recrear parte de aquella cotidianeidad en Buenos Aires: “Vivimos en una casa. Tenemos amigos del barrio. También mis hijos se crían, potrean acá en la esquina”, contó sobre la vida que construyeron en familia. La comparación con su ciudad natal surgió de manera natural: “Medio que me traje Rosario acá, pero me falta mucho el río”. Para la periodista, ese entorno representa una forma de crianza que conserva algo de sus propias raíces y que quiso trasladar a la vida que construyó junto a Martín y sus hijos.

El gran desafío de Luciana Geuna

La rutina familiar también estuvo atravesada por la exigente agenda profesional de Luciana Geuna. La periodista contó cómo organizaba sus días para poder acompañar a sus hijos: “Yo llevo a los chicos a la escuela, yo estoy cuando vuelven de la escuela”. También se ocupaba de llevarlos a sus actividades y reservaba horas de trabajo en casa, buscando compatibilizar ambas responsabilidades; sin embargo, esto no siempre es sencillo. La conductora reconoció que en ocasiones las exigencias laborales pueden desbordar esa organización, aunque también destacó la posibilidad de cortar cuando llegan las vacaciones y desconectarse del trabajo.

Luciana Geuna y su familia de viaje

Esa convivencia entre la vida profesional y familiar quedó reflejada incluso en 2019, cuando Jacinta y Vito fueron a visitarla al estudio de Radio Con Vos, donde por entonces tenía un programa. Una escena que mostraba, en plena jornada laboral, el lugar que sus hijos siempre tuvieron dentro de su día a día. Entre el barrio que le recuerda a Rosario, la crianza de sus hijos y una relación que ambos mantienen lejos de la exposición, Luciana Geuna y Martín Guglielmone construyeron una vida familiar en la que lo cotidiano parece tener mucho más peso que los flashes.