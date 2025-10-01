Oriana Sabatini y Paulo Dybala serán padres por primera vez y la noticia sacudió al mundo del espectáculo y del deporte. Tras el anuncio en redes sociales, la modelo confirmó que está esperando una nena y reveló cómo vivieron junto al futbolista de la Selección argentina el momento en que descubrieron que iba a convertirse en mamá.

Oriana Sabatini reveló cómo reaccionaron con Paulo Dybala al enterarse que serían padres de una beba

En una entrevista con LAM (América), Oriana Sabatini contó con sinceridad cómo fue ese momento tan especial de enterarse que iba a ser mamá por primera vez y los sentimientos que atravesaron con Paulo Dybala. “No lloramos, no. Fue alegría y también un shock. La alegría se asentó como de a poco, porque también hay que transitar el duelo de una etapa que se cierra y los miedos”, expresó. Además, confesó que siente “mucho miedo” y que suele compartir esas inquietudes con otras embarazadas.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La cantante también relató cómo fue la charla que tuvo con el futbolista de la Selección argentina cuando empezó a sospechar del embarazo. “Cuando llegué de las vacaciones pensé ‘voy a esperar 15 días’. Pero me di cuenta de que, si no me estaba viniendo, podía ser un problema grave. Entonces lo llamé y le dije: ‘Te espero después del entrenamiento y nos hacemos el test’. Y lo hicimos juntos”, detalló.

Por otro lado, Oriana Sabatini contó dos detalles de la beba: que la fecha de parto es el 11 de marzo, el mismo día del cumpleaños de Cathy Fulop y que todavía no eligieron el nombre de la beba aunque sí armó una lista: "Ahora somos un equipo, eso lo tenemos que decidir los dos".

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La pareja, que contrajo matrimonio en julio pasado en una emotiva ceremonia en Italia, atraviesa ahora una de las etapas más significativas de su vida. Mientras disfrutan de la dulce espera, tanto Oriana Sabatini como Paulo Dybala comparten la felicidad con sus familias y sus seguidores.

El futuro cercano de ambos estará marcado por la llegada de su primera hija, un acontecimiento que ya genera expectativa entre sus fanáticos y que promete convertirse en uno de los momentos más emocionantes del año.