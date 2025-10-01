El mensaje de Jorge Rial a Miguel Ángel Pierri luego de que dejara de ser el abogado de su hija, Morena

Esta mañana, Morena Rial fue trasladada al penal de mediana seguridad de Melchor Romero tras haber sido revocado el beneficio de la excarcelación dispuesto tras el robo en banda efectuado el pasado mes de febrero. Ante esta compleja situación procesal, Miguel Ángel Pierri anunció su retiro como patrocinante legal a causa de una serie de rispideces con la hija de Jorge Rial.

El abogado había manifestado su cercanía con el conductor del stream de Carnaval, pero confesó sus limitaciones a la hora de ejercer su defensa. “No acata. Prefiero dar un paso al costado”. No obstante, al parecer, habría sido la misma acusada quien habría prescindido de los servicios del jurista. Así lo manifestó el panelista Facu Ventura en su cuenta personal de Instagram, donde compartió el mensaje del comunicador hacia el letrado.

Jorge Rial y Pierri | Twitter

Jorge Rial le agradeció a Miguel Ángel Pierri por defender a su hija

La rebeldía de Morena Rial agravó su situación procesal al no cumplir las medidas dispuestas por el Tribunal de San Isidro para que pueda esperar el juicio en libertad. Por esta razón, hoy a la mañana, la joven fue trasladada al penal de mediana seguridad Melchor Romero, ubicado en las afueras de Magdalena. “Morena Rial pasará sus días en la cárcel hasta el juicio”, anunció Carlos Salerno en Desayuno Americano. En el magazine matutino también se informó que Miguel Ángel Pierri junto a su equipo dejarán de ser los representantes legales de la creadora de contenidos. “Antes hablé inextenso con el Fiscal Doctor Ferrari y con su padre y dimití. Se cumplió un ciclo, quise evitar que la envíen a un penal, pero no nos dejó espacio de maniobra”, aseveró el abogado mediante un mensaje por WhatsApp a Luis Bremer.

En este marco, en las últimas horas, fue el panelista Facu Ventura, el hijo de Luis Ventura, quien reveló las palabras de Jorge Rial a Pierri tras el anuncio de su retiro de la causa: “Gracias doctor. Un gran laburo profesional y humano”, escribió de manera pública.

Posteo de Facu Ventura | Instagram



La palabra de Jorge Rial sobre el caso de Morena

Horas antes de que se conociera que Miguel Ángel Pierri no representaría más a Morena, Jorge Rial se refirió a la situación de su hija. “Me duele tener a mi hija en esa situación, pero ella tomó una decisión de vida teniendo alternativas mucho mejores para elegir el camino del bien, del estudio, de la honestidad”, lamentó. Luego, continuó: “Ella es grande, tiene 27 años y tiene dos hijos. Uno se hace cargo, asume sus actos y responde por esos actos. No puedo hacer más nada, hice todo lo que pude, seguramente mal, pero hice todo lo que pude (...) “Ella lo único que tenía que hacer era cumplir las reglas básicas que lógicamente le exigía la Justicia, pero no lo hizo. Hay que respetar las normas y reglas, te llames Morena Rial o te llames como te llames, la Justicia es eso: es exactamente igual para todos y mi hija no tiene privilegios”

Morena Rial presa | Twitter

A modo de cierre, Jorge Rial fue contundente con su hija Morena y mostró su aprobación ante el peso de la justicia: “Mi hija no tiene coronita. Yo no pedí nada ni voy a pedir nunca nada; que cumpla con lo que tenga que cumplir". Ahora, solo resta esperar saber qué pasará con Amadeo, el niño de 9 meses que tiene a su madre tras las rejas.

