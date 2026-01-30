Oriana Sabatini reveló que decidió dónde nacerá su hija y generó polémica: "Me costó mucho"

Oriana Sabatini atraviesa la recta final de su embarazo y compartió su decisión sobre el lugar donde dará a luz a su primera hija. La artista explicó los motivos que la llevaron a tomar esta decisión y generó polémica entre sus seguidores. La elección refleja tanto sus deseos personales como las circunstancias que atraviesa con Paulo Dybala.

Oriana Sabatini rompió el silencio y reveló dónde nacerá su hija

Oriana Sabatini se prepara para recibir a su hija en un contexto marcado por cambios y expectativas. La cantante confirmó dónde será el nacimiento de la pequeña y detalló las razones que definieron esta determinación, vinculadas a su vida junto a Paulo Dybala y a la organización familiar que atraviesan como pareja.

Oriana Sabatini

En las últimas horas, la actriz participó del programa Resumido con Diego Leuco, donde sorprendió a todos al revelar detalles de su embarazo. A pocas semanas de convertirse en madre, confirmó que su hija nacerá en Italia, decisión que generó comentarios y debate.

“Va a nacer acá (en Italia). Principalmente porque quiero tener parto natural, si se me da, obviamente”, expresó Oriana Sabatini. Según explicó, sus motivos se deben a una cuestión práctica y emocional. “Y segundo, porque quiero que esté el padre. En el fútbol no hay muchos días libres y los chicos suelen tener vacaciones en junio o julio. Así que fue como ‘lo tengo que tener acá’”, reconoció.

En este contexto, comentó que la decisión implicó para ella un largo proceso de dudas y preguntas. La artista confesó que no le resulta sencillo convertirse en madre lejos de sus seres queridos, pero que se trataba de lo que podía hacer. Además, agregó que Catherine Fulop estará junto con ella para acompañarla y estar en todo este proceso.

Oriana Sabatini reveló lo desafiante que fue decidir dónde nacerá su hija

Durante el programa, Oriana Sabatini compartió que le costó mucho amigarse con la idea de dar a luz en otro país. “Me costó mucho amigarme con esa idea, porque una se pone a planear el parto y a soñarlo, a pensar en lo que desea para ese día... y es difícil. Es difícil sentirte cómoda o acostumbrarte a la idea de que va a haber gente que no habla tu idioma, que voy a estar pujando y traduciendo en mi cerebro lo que me estén diciendo”, explicó.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La distancia con su familia y las diferencias del idioma fueron factores que le generaron cierta incomodidad, aunque la artista destacó que se trata de una decisión pragmática. En este contexto, la cantante priorizó la presencia de Paulo Dybala y la posibilidad de vivir el nacimiento en un entorno que se ajusta a las circunstancias actuales de la pareja.

Además, Oriana Sabatini reveló que el nombre de su hija ya está definido. “El nombre está decidido, pero no lo voy a decir. Es un nombre que me gusta desde los 15 años, básicamente”, contó. La elección, según explicó, fue personal y no dejó mucho margen para la opinión del futbolista: “Yo le avisé cómo se iba a llamar, no se lo pregunté. Los amamos a los hombres y todo, pero la que está poniendo el cuerpo soy yo”.

Oriana Sabatini

Oriana Sabatini atraviesa la etapa final de su embarazo y ya definió que el nacimiento de su hija será en Italia. La decisión refleja el equilibrio entre la vida profesional y la intimidad de la pareja. Con el nombre elegido y la cuenta regresiva en marcha, la artista se prepara para recibir a su primera hija en Roma.