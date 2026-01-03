En la madrugada de este sábado 3 de diciembre se conoció la noticia de que Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos y trasladado a Nueva York, según confirmó el presidente Donald Trump. En ese contexto, María Corina Machado se expresó a través de sus redes sociales y su mensaje generó múltiples reacciones, entre ellas la de Catherine Fulop junto a sus hijas, Oriana y Tiziana Sabatini.

El gesto de Catherine Fulop y sus hijas Tiziana y Oriana Sabatini tras el comunicado de María Corina Machado

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, compartió un comunicado en sus redes sociales en el que se refirió al complejo escenario político de su país. "Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder", expresó en el texto, y aseguró que el objetivo inmediato es "poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa".

Los posteos de Catherine Fulop

Tras la publicación del mensaje, Catherine Fulop y sus hijas, Tiziana y Oriana Sabatini, manifestaron públicamente su apoyo. La conductora reposteó el comunicado en sus historias de Instagram y escribió un breve pero contundente mensaje: "Gracias, María Corina". Por su parte, Oriana y Tiziana también compartieron el texto en sus cuentas personales, dejando en evidencia la cercanía y el respaldo que sienten hacia la referente política venezolana.

Además, Catherine Fulop realizó una publicación conjunta con su esposo, Ova Sabatini, en la que compartió una imagen retro junto a sus hijas, Oriana y Tiziana, tomada en Venezuela. Junto a la foto, escribió: "Gracias a mi familia por estar siempre a mi lado en esta lucha. Los amo demasiado", dejando en evidencia el fuerte componente emocional y familiar que atraviesa su postura.

Catherine Fulop tras la detención de Nicolás Maduro

Entre otras figuras que se manifestaron se destacó Ricardo Montaner, quien nació en Argentina pero se crió en Venezuela. El artista escribió: "Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíe el futuro de todos los que te aman", sumándose así a las voces que, desde el mundo del espectáculo, reaccionaron ante una noticia que sacudió al mundo.