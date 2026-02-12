Ramsés Ortega es el integrante más joven de una de las familias más emblemáticas del espectáculo argentino. Nacido el 4 de abril de 2019, es hijo del director de cine Luis Ortega y de la modelo Mía Flores Pirán, y nieto del reconocido artista Palito Ortega y Evangelina Salazar.

Desde su llegada al mundo, Ramsés fue motivo de alegría para todos los Ortega-Salazar. El pequeño se convirtió rápidamente en el centro de atención dentro del entorno familiar por ser el último de los nietos, y hoy a sus seis años, comienza a ganar protagonismo por su particular estilo.

Con una melena dorada largo hasta los hombros y un flequillo corto y recto, Ramsés se distingue por su apariencia original, poco frecuente en niños de su edad. En varias ocasiones el infante se mostró desde las redes sociales de sus familiares compartiendo enternecedores momentos tanto junto a sus abuelos como a sus padres.

Como nieto de dos figuras tan queridas por el público argentino, Ramsés crece en un ambiente cargado de historia, música, cine y televisión. Aunque aún es muy joven para saber si seguirá los pasos de sus padres o abuelos, no cabe duda de que su apellido ya despierta curiosidad.

Desde la cuenta de Instagram de su mamá, la actriz Mía Flores Pirán, el niño a lo largo de los años se mostró en las situaciones más insólitas. Desde una salida a la pileta junto con sus amigos hasta su inclinación al arte. Mediante una publicación en la red, la ex de Luis Ortega, publicó los dibujos que su primogénito le obsequió en donde pueden verse clásicos dibujos infantiles hechos a mano.

Ramsés, lejos de los 3,800 kilos que pesó apenas nació, hoy ya goza de una altura considerable. Recientemente fue visto con Evangelina Salazar en un shopping porteño en donde el niño ya casi les llega a los hombros a su abuela. No obstante, sus familiares buscan preservar su privacidad, por lo que no publican imágenes de su rostro.

Ramsés Ortega, el nieto menor de Palito Ortega y Evangelina Salazar este mes cumplió sus seis años de edad y marcó cuánto creció de 2019 hacia acá. El pequeño a pesar de vivir con su mamá, es hijo del famoso cineasta Luis Ortega, que escribió y dirigió la película “El Ángel” que retrata la vida de Carlos Robledo Puch. Este último a su vez es uno de los 6 hijos que tuvo Ramón Bautista "Palito" Ortega.