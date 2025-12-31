Pampita y Juliana Awada coinciden con el accesorio que eleva sus looks: estilismo y glamour de verano

Pampita y Juliana Awada volvieron a marcar tendencia este verano al coincidir en la elección de un mismo accesorio que logró elevar sus looks relajados y súper chic. La top model se encuentra vacacionando en Punta del Este, mientras que la ex primera dama está en el Sur del país. Ambas mostraron cómo potenciaron sus atuendos con un complemento clave.

Pampita y Juliana Awada revelaron cuál es el accesorio infaltable de la temporada

Pampita y Juliana Awada sorprendieron al usar el accesorio infaltable de la temporada. Lejos de ser solo un ítem funcional para protegerse del sol, ambas lo incorporaron como pieza protagonista de sus looks estivales, demostrando que se trata de un verdadero "must have".

Se trata de un sombrero, el cual potenció sus outfits y le agregó mayor glamour a sus vestimentas. En el caso de Pampita, la empresaria optó por un sombrero negro de ala ancha, con detalles artesanales, ideal para acompañar su propuesta playera. Para combinarlo, lució un traje de baño y por encima un vestido tejido con estilo cut out en tono negro. Un look sensual y descontracturado que le permitió recorrer las playas de Punta del Este, donde combina trabajo y descanso.

Pampita

En cuanto al resto de los accesorios que completaron su look fueron unas gafas de sol y una joyería mínima, logrando así una imagen sofisticada y sensual. Fiel a su estilo, la modelo demostró cómo un complemento puede elevar incluso el outfit más simple. Juliana Awada, por su parte, apostó por un sombrero de ala media en tono verde oliva, que sumó a su outfit compuesto por una camisa oversized en el mismo color y una mini falda con diseño estampado.

Pampita

En su historia de Instagram, la esposa de Mauricio Macri dejó ver que el fondo era uno de los tantos increíbles paisajes que ofrece el Sur del país, donde vacaciona junto a su familia y celebra fin de año. Sin dudas, la estética relajada de su look estuvo en sintonía con el entorno y logró llevarse todos los halagos una vez más de parte de sus miles de seguidores. Así, Juliana Awada eligió un outfit cómodo y chic para disfrutar del aire libre, donde el sombrero no solo suma estilo sino que refuerza su sello clásico y elegante.

Juliana Awada

El sombrero se posiciona así como uno de los grandes protagonistas del verano 2026. De hecho, los expertos en moda aseguran que ya no se limita a la playa: se adapta a paseos urbanos, escapadas a la naturaleza y atuendos de día, aportando personalidad y un aire canchero sin grandes esfuerzo. Además, existen versiones para todos los estilos, desde los más bohemios hasta los más clásicos.

Otra de las claves de este accesorio es su versatilidad ya que puede combinarse con camisas amplias, vestidos livianos, trajes de baño o conjuntos sastreros relajados. Tanto Pampita como Juliana Awada coincidieron con este accesorio que ayudó a elevar sus looks con ese toque de estilismo y glamour de verano.

Ni mono ni sastrero: Juliana Awada lleva el vestido ideal para el verano y marcó una nueva tendencia

Juliana Awada volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes de estilo del país. En sus redes, la diseñadora y empresaria compartió una nueva serie de imágenes y su look no tardó en convertirse en inspiración absoluta. Esta vez, apostó por un vestido lencero rojo que ya se perfila como el gran favorito del verano.

La prenda resume a la perfección el estilo de Juliana Awada: minimalismo, frescura y elegancia sin esfuerzo. Se trata de un slip dress de tirantes finos, escote en V y caída fluida que acompaña cada movimiento. El tono rojo intenso, protagonista indiscutido de esta temporada de primavera - verano, aporta energía y un toque sofisticado que transforma un vestido simple en un ícono del verano.

Juliana Awada

El largo midi, apenas por encima del tobillo, refuerza esa mezcla de comodidad y estilo que domina las tendencias actuales. Fiel a su filosofía de menos es más, la empresaria decidió no sumar accesorios protagónicos y dejar que el vestido hablara por sí solo. Incluso lo llevó descalza, un gesto que potencia la naturalidad y subraya la idea de un look veraniego relajado pero impecable.

El beauty look acompañó a la perfección. La diseñadora lució el pelo suelto, con ondas suaves y movimiento natural, ese efecto "aireado" que se volvió marca registrada en día a día. El maquillaje siguió la misma línea: una piel luminosa y pareja, rubor sutil para realzar el rostro y labios nude que equilibran la intensidad del outfit. Los ojos, apenas definidos, completan ese estilo fresco y elegante que no necesita excesos.