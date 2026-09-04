Salen a la luz las fotos de Benjamín Vicuña de niño: el impactante parecido con su hijo Benicio

A medida que crece, Benicio Vicuña deja cada vez más en evidencia el parecido físico con su papá, Benjamín Vicuña. Las similitudes entre ambos pueden advertirse especialmente al comparar las facciones que tenía el actor durante su infancia con las que actualmente muestra su hijo.

Benjamín Vicuña de pequeño

La mirada, los ojos, las cejas y la sonrisa son algunos de los rasgos que más comparten. A ellos se suman el cabello castaño y determinadas características de la estructura del rostro, que hacen que el niño recuerde inevitablemente a su padre cuando tenía una edad similar.

Las facciones que Benicio heredó de Benjamín Vicuña

Uno de los puntos que más llama la atención es la expresión de la mirada. Tanto la forma de los ojos como las cejas presentan una similitud evidente entre Benjamín Vicuña y su hijo, mientras que la sonrisa y la estructura del rostro completan el conjunto de rasgos que los vincula físicamente.

El parecido de Benjamín y Benicio Vicuña

El cabello castaño también es otro de los elementos que comparten. En el caso de Benicio, estas características se fueron haciendo más visibles con el crecimiento y permiten encontrar un claro parecido con las fotografías de Benjamín durante sus primeros años.

Así son los hijos de Benjamín Vicuña

Benicio es uno de los cuatro hijos que Benjamín Vicuña tuvo con Pampita Ardohain. La pareja fue padre de Blanca, quien falleció en 2012, y luego de Bautista, Beltrán y Benicio, nacido en 2014. Tras su separación, ambos mantuvieron un vínculo cercano en torno a la crianza de sus hijos.

Benjamín Vicuña y sus hijos

Años más tarde, el actor formó una nueva familia junto a la China Suárez. De esa relación nacieron Magnolia, en 2018, y Amancio, en 2020. De esta manera, Vicuña es padre de cinco hijos y construyó una familia ensamblada a partir de sus distintas relaciones.

La decisión de Benjamín Vicuña de quedarse en Argentina por sus hijos

Aunque nació y desarrolló buena parte de su carrera en Chile, Benjamín Vicuña decidió instalarse en Argentina, donde consolidó tanto su vida profesional como familiar. En una entrevista, el actor explicó que una de las razones fundamentales de esa elección fue la necesidad de estar cerca de sus hijos y compartir su crianza.

Benjamín Vicuña y sus hijos

Benjamín Vicuña también reconoció que, aunque extraña Chile, donde están sus amigos, su familia y parte de su historia, no duda de cuál es el lugar en el que quiere estar. Su decisión de radicarse en Argentina estuvo marcada principalmente por el deseo de acompañar de cerca a sus hijos y participar activamente de su crianza, una prioridad que mantuvo a lo largo de los años.