Por qué Pampita hizo una medida cautelar al mudarse a una nueva casa

Pampita se encuentra en el centro de la escena. Tras volver de su viaje a Estados Unidos, trascendió que la modelo tomó la decisión de mudarse junto a su familia. Sin embargo, a diferencia de otras veces, dio un paso firme para resguardar su intimidad y la de sus seres queridos. Mediante una reciente entrevista, brindó detalles de esta determinación judicial.

La tajante postura de Pampita en medio de su mudanza

En pleno procesos de cambios y cajas, Pampita decidió dar un paso más para resguardar su vida privada. Tras el preocupante robo que sufrió por parte de un grupo de delincuentes que ingresaron de madrugada en su hogar de Barrio Parque y permanecieron cerca de 20 minutos para finalmente cargar dos autos con sus pertenencias, la modelo reveló que se muda de propiedad y que esta vez tomó recaudos en la Justicia.

En este marco, la conductora reveló que impulsó una medida judicial para proteger la intimidad de su nueva propiedad y, sobre todo, la seguridad de sus hijos: Bautista, Beltrán, Benicio y Anita. La empresaria contó la decisión cuando se encontraba en una comunicación telefónica con LAM (América TV), donde explicó que acudió a la ayuda de Fernando Burlando para avanzar con esta determinación.

Pampita

“Les quiero contar algo ahora que me estoy mudando. Me estuvo ayudando Fernando Burlando y sacamos una medida para que, ya que me estoy mudando a mi nuevo domicilio, que de acá a futuro no me entrevisten en la puerta de mi casa", reveló la top model. Y agregó qué más impedirá este recurso preventivo: "No muestren imágenes de la puerta de mi casa, no digan en qué barrio estoy, ni en qué calle estoy”.

El motivo por el que Pampita acudió a la Justicia para resguardar su nueva residencia

Luego, explicó que su decisión tiene que ver con preservar la intimidad de sus hijos y la de todo su entorno. “Un poco para cuidar la seguridad de mi familia", expresó. Sobre el anonimato que desea tener en la nueva zona donde se mudará, Pampita contó: "Me da alivio estar en un domicilio donde nadie sepa que yo vivo en esa cuadra. Me da alivio que mis hijos entren y salgan y no los estén filmando”.

Al mismo tiempo, la conductora dejó en claro que no esquiva el contacto con la prensa, aunque marcó un límite claro cuando se trata de su vida privada: “Yo siempre trabajo, así que me pueden encontrar en la puerta de cualquier trabajo y yo siempre doy la cara para cualquier tema. No me tienen que estar esperando en la puerta. No me tienen que estar persiguiendo”, afirmó en el programa de Ángel de Brito.

Con visible preocupación, Pampita remarcó que desea mantener en silencio la ubicación de su nuevo domicilio, especialmente después del difícil episodio que atravesó meses atrás. “Está bueno que la gente no sepa en qué barrio vivo ni en qué cuadra. Después de lo que pasó, buscar todas las maneras de sentirnos todos seguros y protegidos”, señaló.

De esta manera, Pampita hizo una medida cautelar al mudarse a una nueva casa para evitar que expongan mediáticamente en qué barrio vive y cómo es la fachada de su hogar, lo que podría poner en juego su vida y la de sus hijos. Además, acudió a la ayuda de Fernando Burlando para poder concretar su deseo y dar aviso a los distintos medios de comunicación.