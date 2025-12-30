Pampita habló de la relación de sus hijos con Martín Pepa: "Él tiene mucha paciencia"

Carolina “Pampita” Ardohain volvió a hablar sin filtros sobre su romance con Martín Pepa, el empresario y polista con quien lleva más de un año de relación. Desde su estadía en Punta del Este, la conductora se animó a compartir detalles sobre sus ganas de volver a casarse, la forma en que nació este vínculo tan comentado y cómo la distancia geográfica se convirtió, a la vez, en un desafío y una prueba para su amor.

Amor sin distancias. Entre vuelos, agendas y rutinas distintas, eligieron seguir eligiéndose todos los días.

Pampita y Martín Pepa: un amor que desafía la distancia

En una conversación franca con Zaira Nara y el Pollo Álvarez en el programa de streaming DGO Stream, Pampita no dudó en afirmar que está “reenamorada” y que el vínculo con Pepa la conmueve profundamente. Aunque confesó que a veces sufre por no poder estar cerca físicamente de su pareja —que reside en Estados Unidos y viaja a la Argentina solo unas pocas veces al año— también aclaró que la relación prospera gracias a la conexión emocional que contruyeron.

“Lo invité a tomar el té”: la primera cita que marcó el inicio

Con su característico estilo espontáneo y con una sonrisa, Pampita recordó cómo comenzó todo. “Yo lo invité a tomar el té. Vino y charlamos como tres horas”, relató entre risas la modelo, haciendo alusión a una cita que, en apariencia, fue tranquila pero significativa.

Un presente que los encuentra más unidos que nunca.

Lo curioso fue que, tras ese encuentro, Pampita le escribió a Martín Pepa un mensaje honesto: “Qué pena que no vivís acá, no me interesa”. Sin embargo, lejos de desanimarse, él continuó insistiendo: llegó con flores, fue constante en sus mensajes y volvió a visitarla varias veces. “Tenía mucha fe”, resumió ella, destacando la perseverancia que terminó por conquistarla. Este gesto se convirtió en un punto clave dentro de la narrativa del romance, que hoy es considerado uno de los vínculos más sólidos en la vida sentimental de la conductora.

Más allá de las anécdotas románticas, Pampita también resaltó la importancia de la relación entre Martín Pepa y sus hijos. “Mis hijos lo aman con locura”, aseguró, valorando la paciencia y el buen humor del empresario. Para ella, la aceptación de su familia no solo es un alivio sino una evidencia de que este vínculo no es pasajero, sino profundamente sincero.

Sin embargo, la distancia sigue siendo un tema recurrente. Pampita admitió que extraña la cotidianidad de compartir cama y rutinas con su pareja, y que en ocasiones “sufre y llora” por eso. Aun así, la clave ha sido encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades profesionales y personales para sostener el vínculo.

Ante la pregunta que todos esperan, Pampita fue clara y cauta: sí, le gustaría volver a casarse, pero con realismo. Explicó que su situación actual es “diferente a todo” por la distancia, los tiempos de cada uno y la dinámica familiar. Aunque no descartó dar ese paso, advirtió que por ahora el foco está en construir una relación sana y fuerte, más allá de formalidades.

Miradas al espejo, un ascensor y ellos dos: cero producción, mucha complicidad

Para muchos seguidores, la conductora ya vive un matrimonio en términos emocionales y de compromiso; sin embargo, Pampita prefiere que el futuro se vaya dando de forma natural y respetuosa.

La charla no se limitó a lo sentimental: Pampita también recordó momentos de su carrera, como su regreso a las pasarelas en un concierto de María Becerra después de 15 años, una experiencia que la emocionó profundamente.

Además, su presencia en el programa, llegando en limusina y con un look relajado pero sofisticado, reafirmó que hoy Pampita vive un presente pleno, donde el equilibrio entre lo profesional y lo personal la coloca en una etapa de serenidad y disfrute.

BR