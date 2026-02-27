Pampita furiosa por los rumores de infidelidad a Martín Pepa: "Fue malicia"

Pampita tuvo una semana agitada: por un lado, decidió mudarse a otra propiedad y tomar medidas de seguridad, y por el otro, enfrentó rumores de infidelidad a Martín Pepa. El encargado de brindar esta noticia fue el periodista Martín Salwe, a quien la conductora "amenazó" con llevarlo a la Justicia sino se retractaba de sus dichos. Este viernes 27 de febrero, volvió a hablar de esta polémica versión y lanzó una fuerte frase.

Pampita volvió a defenderse de las versiones que la vinculan con Cochito López

Acostumbrada a que su nombre circule en versiones de todo tipo, pero firme a la hora de marcar límites, Pampita no dejó pasar los dichos de Martín Salwe, quien días atrás aseguró en Sálvese quien pueda (América TV) que la modelo habría coincidido en un hotel de Punta del Este con Cochito López, en medio de su relación con Martín Pepa.

Si bien no es la primera vez que se la relaciona con el automovilista, esta vez el rumor tomó más relevancia porque el supuesto affaire se habría dado en un momento donde Pampita y Martín Pepa se encuentran juntos. Por esta razón, la top model se mostró decidida a frenar esta información y salir a contradecir a Martín Salwe.

Pampita

"Cuando hay mentiras, soy la primera en salir a aclarar las cosas. No es verdad", expresó, furiosa, Pampita en comunicación telefónica con el ciclo de Yanina Latorre. Además, contó que en ese hotel estuvo acompañada de su hijo Benicio Vicuña y mostró las pruebas. Sin embargo, las especulaciones continúan por lo que decidió volver a hablar del tema pero esta vez en Desayuno Americano (América TV).

"Esas cosas rápido hay que darlas de baja porque sino quedan flotando", aseguró la top model. En este sentido, explicó qué es lo primero que hace cuando ve una fake news sobre ella: "Cuando no es verdad, rápidamente paro las cosas y digo hasta acá llegaron con la mentira. Conmigo, no"

Luego explicó que su postura tiene que ver con los años de experiencia en el ambiente: "Siempre me manejé así, no me gusta que me metan en mentiras. No lo permito tampoco. Llevo muchos años en el medio, puede ser que muchas veces llegue data falsa, pero hay que salir rápido a descomprimir porque sino queda en el aire como que es verdad".

Pampita reveló cuál fue la reacción de Martín Pepa ante los rumores de infidelidad

Ante la consulta sobre si tuvo que aclarar la situación con Martín Pepa, Pampita respondió con seguridad: "No, yo tengo una relación de pura confianza. Imaginate que vivimos en países distintos y no estaríamos ninguno de los dos si no tuviéramos ganas de estar". En cuanto a si conoce personalmente a Cochito López, contestó: "Sí, lo conozco porque es conocido de amigos míos".

Pampita y Martín Pepa

Acto seguido, buscó ponerle punto final al rumor que la vinculó con él. "La verdad es que no quiero seguir hablando del tema, ya lo di por terminado", manifestó. Sin embargo, dejó una última frase con tono filoso contra Martín Salwe: "Lo que hicieron fue malicia. ¿Por qué esa maldad? Si yo siempre le doy notas a todos y si tengo quilombos les contesto igual. No es necesario tirarme mala onda".

De esta manera, Pampita se mostró furiosa por los rumores de infidelidad a Martín Pepa y aseguró que "fue malicia" brindar una versión desacertada sobre su vida personal. Además, dejó en claro que su pareja no dudó de su palabra y que mantienen un vínculo basado en la confianza.