Martín Pepa y Pampita se reencontraron en Dallas: entre el trabajo y la pasión

Desde que voló a los Estados Unidos, la agenda de Pampita (48) quedó cubierta de compromisos con las firmas más prestigiosas. Como una de las modelos más requeridas de la agencia Muse Management su presencia engalana cada partido que disputa la Selección Argentina en este Mundial. Por eso decidió hacer base en Miami y desde allí viajar a cada destino. Siempre rodeada de amigos y asistentes, la bella mujer de 48 años cumplió con cada uno de los acuerdos publicitarios pero también decidió tomarse un break para recargar energías.

Pampita y Martín Pepa

Lejos de sus hijos –que quedaron en Buenos Aires con sus respectivos padres- la mejor manera de llenar su corazón de alegría fue el reencuentro con su novio Martín Pepa (45). El ex jugador de polo y mano derecha del multimillonario australiano James Packer tiene una vida nómade con una agenda que divide sus días entre Miami, Los Hamptons y pequeñas escapadas a Pilar, en la Argentina. Por eso la distancia suele jugarles malas pasadas como la que los llevó a estar separados por un corto período en el mes de mayo. Sin embargo la pronta reconciliación le devolvió la sonrisa y la luz al bello rostro de Pampita.

Pampita

Quien antes de viajar para hacer felices a sus hijos les compró por las redes una caja grande con los sobres de figuritas para que llenen los álbumes del mundial y, cuando Bautista, Beltrán y Benicio abrieron el paquete descubrieron con tristeza que su madre había sido estafada. “Como tengo tres pibes compré la caja grande para dividirla. Venía de no sé dónde y demoraba dos semanas… Cuando llegó eran dos cajas de puré de tomates que ocupaban el mismo tamaño. ¡Fui totalmente estafada..!”, contó con resignación la propia Pampita que recompensará a sus niños con buenos regalos. Pero el enojo poco le duró aunque se tratara de jugar con la ilusión de los más chicos.

Pampita y Martín Pepa

La compañía y el amor de Pepa volvieron a iluminar su cara. Muy enamorados compartieron días de sol, playa y atardeceres con amigos en Miami. Paseos en yate, comidas en La Fernetería con competencias de karaoke mostraron a Pampita y Martín muy abrazados y cómplices. También juntos estuvieron en el Miami Fashion Sunset. Y con looks relajados en tonos claros también se animaron a enfrentar las altas temperaturas que reinaban en Dallas para alentar a la Selección Argentina. Durante su estadía en Texas ella realizó coberturas especiales para sus redes y la televisión cumpliendo sus compromisos también con DirecTV.

Pampita en el partido de Argentina contra Austria

“El Mundial despierta pasiones inexplicables en los hinchas y todos nos volvemos fanáticos del fútbol. Eso es como contagioso y nadie se puede mantener ajeno a esa pasión…”, aseguró Carolina. Quien, junto a su pareja, ya también se convirtió en una cábala que deberá acompañar a la Selección Argentina en sus próximos partidos.