Pampita deslumbra en Nueva York con el look boho chic y el color que domina la temporada

Pampita irrumpió en sus redes sociales con las postales más increíbles de sus vacaciones en Estados Unidos junto a sus hijos Benicio Vicuña y Anita García Moritán. Allí, la modelo no sólo recorrió Nueva York, una de las ciudades más emblemáticas del mundo, sino que deslumbró con un look boho chic con el color que domina en esta temporada primavera- verano 2025.

La fashionista apostó a un outfit con toques sofisticados donde combinó texturas, libertad y glamour. Este estilo vuelve a ser tendencia, y la conductora demuestra cómo llevarlo con sello propio.

Pampita

Pampita redefinió su elegancia natural con un estilo boho chic

Carolina “Pampita” Ardohain volvió a convertirse en el centro de todas las miradas tras su último posteo en su cuenta personal de Instagram. Allí, la modelo costura posó junto a sus hijos Anita García Moritán y Benicio Vicuña con un look boho chic que equilibra la frescura del espíritu libre y la elegancia de la alta costura. De esta manera, la presentadora lució un conjunto que fusiona piezas livianas, tonos tierra y detalles artesanales, evocando esa estética bohemia que nunca pasa de moda pero que ella logra reinterpretar con sofisticación.

Pampita

En esta ocasión eligió un vestido compuesto por una amplia falda larga color gris oscura que le aportó movimiento a su caminar. La parte superior se destacó por dos tiras que nacían desde la cintura que recubrían su silueta, cubriendo su pecho y escalando hasta el cuello, donde se unieron conformando una especie de blusa vaporosa de gasa perfecta para el último calorcito de Nueva York.

Para cortar con la monotonía del color y agregarle tonos vivos, se colocó un cinturón de cuero color marrón claro, tachas en cada extremo y con múltiples lazos que fueron anudados a la altura del ombligo, equilibrando su figura a la perfección. Asimismo, el toque distintivo estuvo en los accesorios: botas de gamuza del mismo tono del cinto y una bandolera de múltiples flecos que aportó el toque campestre y chic al mismo tiempo.

Pampita

El peinado, con ondas suaves y un acabado natural, completó una imagen relajada pero cuidada al detalle. La presentadora de Los 8 Escalones del Millón optó por un maquillaje simple, con piel al natural, labios en tono nude, potenciando la idea de una belleza auténtica y libre de grandes técnicas, en armonía con la esencia bohemia. Para coronar su look, se colocó unos anteojos de sol con terminaciones en dorado que hacían juego con cada una de las piezas elegidas para pasear al aire libre.

Este look no solo se destaca por su estética free y femenina, sino también por su versatilidad: puede adaptarse tanto a un evento diurno a la luz del sol como a una cita nocturna. Pampita sacó a relucir su vasta trayectoria en el mundo de la moda y demostró, una vez más, su habilidad para reinventar las tendencias con elegancia y naturalidad, con guiños románticos Su manera de conjugar con las texturas, mezclando encaje, lino, bordados y cuero, refuerza la idea de un estilo auténtico y con destellos personales.

Pampita | Instagram

Con este look, Pampita confirmó una vez más que el boho chic es una tendencia que nunca pasa de moda. Como siempre, logró hacerlo suyo: con esa mezcla única de glamour, naturalidad y carisma que la convierte en un ícono de moda argentina, aunque se encuentre de paseo y en una versión más relajada.

NB