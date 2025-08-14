Pampita volvió a la conducción en la televisión argentina y su debut fue un éxito. Luego de haber sido jueza y panelista de "Los 8 escalones", la modelo tomó el mando del programa y volvió a desplegar sus talentos. De esta manera, volvió a interactuar mucho más con los participantes y expresar sus emociones ante sus historias. En uno de los últimos programas, escuchó la historia de amor de uno de ellos y se conmovió ante el romance que surgió entre él y su esposa.

Pampita en su debut como conductora de "Los 8 escalones"

La historia de amor que conmovió a Pampita: “Son dos románticos”

Pampita es una enamorada del amor. Muchos periodistas y seguidores de ella la calificaron como una romántica, debido a las historias de amor que tuvo en su vida, y a lo dispuesta que está por encontrar pareja. Sin embargo, también es una de las modelos más comprometidas con su trabajo, y así se volvió una de las influencias fashionistas más importantes del último tiempo. A pesar de eso, se conmueve cada vez que ve un amor florecer frente a ella.

Pampita

Carolina Ardohaín volvió a la conducción en la televisión argentina, al tomar el mando de "Los 8 escalones", el programa donde ella antes era jurado y panelista. Durante los años anteriores, fue partícipe de conversaciones entre Guido Kaczka, el conductor, y los participantes. Sin embargo, ella es ahora la que puede encontrarse con los jugadores antes de cada pregunta. Fue de esta manera que conoció a Damián, un argentino que vive en España y que la conmovió con su historia de amor.

El hombre le presentó a su hija Tania, una joven hija de dos argentinos, pero con nacionalidad española. Ante la fusión de diferentes culturas, Carolina consultó sobre cómo había conocido a su esposa. “Por Internet, hace 24 años, en una lista de lectores de Mario Benedetti, signados por ‘El lado oscuro del corazón’", reveló el participante y amante de la literatura. Sin dudarlo, Pampita expresó: “¡Son dos románticos, con toda la poesía!”. Damián detalló de que ambos habían visto esa película y leído toda la bibliografía de Benedetti, juntos. Él se encontraba haciendo una obra de teatro en Madrid sobre una de las historias de Benedetti. "Así fue que la enganché”, cerró, revelando una anécdota salida de cuento.

Pampita no dudó en demostrar su fascinación ante la historia de amor, volviendo a destacar su pasión por el romance y encontrar al indicado en el momento menos esperado. Hace unos meses, Carolina Ardohaín se separó de su último novio, Martín Pepa, que lo conoció luego del duro divorcio de Roberto García Moritán. A pesar de eso, la modelo se mostró dispuesta a seguir buscando a ese hombre que la acompañe en sus sueños, su familia y sus trabajos.

A.E