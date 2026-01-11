De Panam y Paula Trapani a Martín Palermo y Sergio Goycochea: el padel revolucionó Punta del Este

Punta del Este está siendo el lugar elegido por decenas de famosos y famosas para pasar sus vacaciones. Día a día se los puede ver en la playa, disfrutando de la ciudad o en eventos exclusivos. Un ejemplo de esto fueron las dos ediciones del Punta del Este Padel Cup, un torneo amateur que reunió a celebridades como Panam, Martin Palermo, Paula Trapani, Luly Drozdek y José Chatrúc, entre otros.

Panam, Paula Trapani, Martín Palermo y Sergio Goycochea dijeron presentes en el Punta del Este Padel Cup

El torneo se disputó en dos categorías, la femenina y la masculina y tuvo lugar en la Terrazas de Spa del Enjoy Punta del Este. El certamen, organizado por Red Carpet, con su director Leo Mateu y Félix Cubas a la cabeza, aumenta cada vez más su nivel y se vuelve una cita a la que es imposible faltar en el verano.

Leo Mateu y Felix Cubas organizadores del Torneo de Punta del Este.

En la vertiente femenina, entre las 40 jugadoras se destacaron Paula Trapani, Luly Drozdek y Laura Franco Panam. Pero, sin dudas, lo que más llamó la atención fue la presencia y el buen juego de Gabriela Vaca Guzmán, esposa de Jorge Brito.

Panam, Paula Trapani y Luly Drozdek junto a sus parejas.

Punta del Este Padel Cup.

En lo que respecta a los hombres, allí pudieron verse muchos más deportistas. Martín Palermo, Sergio Goycochea, José Chatrúc y Maxi Rodríguez, se sumaron al periodista Germán Paoloski, entre otros, para disfrutar de una jornada única, en el evento patrocinado por Bmw, AutoPremier, Sensation Du Temps, Advise, Lumilagro, AitAir, Vuela y Racket Club.

Schiavi, Palermo, Maxi Rodríguez y Chatruc.

Sin dudas se trató de un algo único, que no solo hizo revivir la fiebre por el padel, sino que juntó a muchos famosos en un torneo que cada vez suma más nivel y adeptos. Una tarde que muchos disfrutaron y que volvió a posicionarse como un de los eventos más importantes de la temporada.