Así fue el casamiento secreto de Panam y Ricardo Pini: en un shopping, con un vestido internacional y muy poca gente

Panam y Ricardo Pini formaron una tierna familia de 5 que se apoyan en todos los proyectos personales y se mantienen unidos siempre que pueden. Sin embargo, su historia de amor fue creciendo de a poco y se transformó en uno de los ejemplos de fortaleza y resiliencia entre las celebridades. En 2015, la animadora y su esposo dieron el sí final en un casamiento secreto, que quedó inmortalizado en las páginas de revista CARAS.

Las fotos del casamiento secreto de Panam y Ricardo Pini

Así fue el casamiento secreto de Panam y Ricardo Pini

El martes 20 de octubre del 2015, Panam y Ricardo Pini coronaron su relación de siete años, en un registro civil, ubicado en el shopping Recoleta Mall, en la calle Vicente López al 2000. La pareja venía de haber vivido el fallecimiento de su hija Chiara, debido a una trombofilia no detectada, y el nacimiento de Sofía, tras un embarazo de alto riesgo. Ante esto, y según deslizó el círculo íntimo de la pareja a CARAS en ese año, fue él el que expresó: “¡De paso casémonos!”. Ese mismo día, pidieron todos los papeles y planificaron hacerlo en el mes de octubre, mismo mes en que ambos cumplen años.

Las fotos del casamiento secreto de Panam y Ricardo Pini

Laura “Panam” Franco lució un vestido traído de Londres por su amiga Laura Aurisio, y fue maquillada por Gladys Andrade. La pareja organizó una celebración súper secreta e íntima, en el que los únicos invitados fueron: de la familia de la animadora, su mamá Laura, y su amiga Silvana Pugliese; de la familia de Pini, su padre Ricardo, su madre Mirtha, y su amigo Sebastián Ruiz. La presencia estelar se la llevaron los hijos de la pareja, Luca y Sofía, quienes aparecen en las fotografías compartidas por CARAS en el momento de su casamiento.

"En el peor momento, Ricky se puso la familia al hombro y salió a reconstruir lo que quedaba de mí. Mi hijo Luca, que es un sol por la sensibilidad que tiene, también me ayudó a ponerme fuerte. Entre todos, de a poquito nos fuimos riendo más. Fue como dejarle a Luca el mensaje de que no hay que quedarse instalado en el dolor sino que hay que apostar a la vida”, le dijo Panam a CARAS en una entrevista. Una boda discreta e íntima terminó de sellar ese vínculo que los había unido, y se volvió de los suceso más hablados por los medios de comunicación, sobre todo tras la “inocente indiscreción” de Luca, que les contó a todas sus maestras y compañeritos del colegio, y que expuso los detalles del evento.

Las fotos del casamiento secreto de Panam y Ricardo Pini

La historia de amor de Panam y Ricardo Pini

En el 2008, Laura “Panam” Franco y Ricardo Pini comenzaron una historia de amor que se selló con fuerza en el nacimiento de Luca, en el 2009. Ambos salían de duros divorcios, y se encontraron en un momento de la vida que los ayudó a comenzar una relación de años. En agosto de 2011, atravesaron una fuerte crisis y se separaron, hasta octubre del mismo año, donde se reconciliaron oficialmente durante la celebración del cumpleaños de la animadora.

En 2013, ocurre el nacimiento y fallecimiento de su segunda hija Chiara, y en 2015, Sofía llegó a sus vidas. El casamiento secreto fue una forma de "coronar siete años de amor", y que terminó por sellarse el 24 de febrero de 2017, cuando nace Bautista, el tercer hijo de la pareja, completando la familia.

Panam y Ricardo Pini

En octubre del 2025, la revista CARAS pudo hacer la nota del casamiento secreto de Laura “Panam” Franco y Ricardo Pini, suceso que enterneció a todos y que ellos no dudan en destacar en sus redes sociales. Ese día, en un shopping de Recoleta, la pareja dio el sí para sellar una historia de amor que sorteó complicaciones y diversas montañas rusas de emociones.

A.E