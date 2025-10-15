La respuesta de Santiago Maratea a la denuncia en su contra y la búsqueda de la Justicia

Santiago Maratea se encuentra en el ojo de la Justicia tras ser denunciado por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, luego de difundir públicamente consejos sobre alimentación “sin poseer un título habilitante”. Este litigio judicial lo llevó a ser citado por el Juez de la causa para brindar su descargo, pero el conductor de Trato Hecho (América TV) hizo caso omiso y no asistió. Ante esto, se inició un expediente paralelo donde se procedió a buscar su paradero. Por tal motivo, el influencer realizó un severo y extenso descargo en sus redes sociales apelando a su estilo desafiante e irónico.

Santiago Maratea desafió a la Justicia

Santiago Maratea es uno de los creadores de contenidos más influyentes del mundo del espectáculo tras hacerse conocido por la realización de campañas solidarias que tenían como fin la colecta de dinero. Su salto a la fama lo llevó a ser el rostro de programas de la televisión abierta, como es el caso de Trato Hecho, el programa de entretenimiento que lleva a los participantes a competir por una jugosa suma de dinero.

Santi Maratea | Twitter

En este contexto, el joven realizó consejos sobre alimentación sin “tener el título habilitante”, lo que desencadenó que el Colegio de Nutricionista de la Provincia de Buenos Aires tome acciones en su contra. La denuncia fue realizada en Juzgado Correccional N°2 de La Plata, y la causa está a cargo del juez Diego Tatarsky, quien lo citó a declarar, pero el conductor, pero el conductor pegó el faltazo. Esto derivó a que se active el protocolo de acción y se emita una orden para localizarlo.

Por su parte, el acusado se pronunció en su cuenta personal de Instagram, donde reúne a más de 3,3 millones de seguidores y respondió con suma ironía: “A mí me supera el concepto ‘se activó un protocolo para dar con mi paradero’. Mándame un mensaje, amigo, estoy en mi casa”. No conforme con esta afirmación, lanzó con humor: “Tuve una idea. Durante todo el día les voy a decir dónde estoy. Cada lugar a donde voy les digo ‘estoy acá’, así me encuentran y no tienen que activar ningún protocolo”.

Finalmente, concluyó de forma ácida: "Esto viene de parte del Colegio de Nutricionistas de Buenos Aires. Ellas no sueltan, ellas dicen ‘no vamos a soltar esta pelea’, que no saben ni de qué es la pelea. Tardaron menos en soltar su vínculo traumático con la comida que en soltar el conflicto conmigo”.

Cabe resaltar que el enfrentamiento entre el presentador de América y las profesionales se generó luego de que el señalado por la Justicia asegure: “La denuncia por calumnias e injurias sería porque dije que (sin generalizar) muchas nutricionistas son unas traumadas que, en vez de resolver su vínculo con la alimentación, estudiaron la carrera para así convencerse de que así sanarían su herida, pero en realidad, solo tapan con el título”. Como frutilla del postre añadió desafiante: “Sostengo mi postura”.

La insolencia de Santi Maratea generó un gran revuelo en las redes sociales y abrió el debate público acerca de los límites de los comunicadores al hablar frente a la audiencia. Pero, para Santiago Maratea, “las calumnias e injurias tienen que ser para una persona en particular diciendo que hizo algo ilegal”. “Yo hablé de un grupo de personas y tener un trauma no es ilegal (sino estaríamos todos presos)”, culminó dejando en claro que él no está dispuesto a retractarse y mostrándose combativo contra Laura Salzman. Tal es así que “se destapó una olla” y la misma denunciante estaría denunciada por “abuso de poder y autoridad en asambleas” y “corrupción”, de acuerdo con los datos que le fueron llegando a su cuenta personal de la famosa red social de la camarita y que él, a modo de revancha por manchar su nombre, expuso sin tapujos.

NB