Diego Schwarztein, el médico que trató a Messi cuando era chiquito: “No sé si vas a ser mejor que Maradona, pero vas a ser más alto”

Lionel Messi encontró en Diego Schwarztein a una de las personas que lo acompañó durante su infancia, en una etapa clave de su crecimiento. El médico repasó cómo fueron aquellos primeros encuentros, recordó algunas situaciones que compartieron. Además, explicó aspectos poco conocidos de un proceso que con el tiempo se convirtió en parte de la historia del capitán argentino. Entre recuerdos de consultorio y seguimientos médicos, el especialista reconstruyó momentos que ayudan a entender una faceta poco conocida de su niñez.

Diego Schwarztein, el médico que trató a Lionel Messi, contó recuerdos de la niñez del futbolista

Mucho antes de que Lionel Messi se convirtiera en una de las máximas figuras del fútbol mundial, hubo un médico que acompañó una etapa clave de su infancia. Diego Schwarzstein fue el endocrinólogo que diagnosticó al rosarino con déficit de hormona de crecimiento cuando jugaba en las divisiones inferiores de Newell’s. Años después, el especialista repasó cómo fue aquel proceso y recordó algunas de las conversaciones que mantuvo con el entonces pequeño futbolista.

Lionel Messi

Según contó el médico, cuando el astro argentino llegó a su consultorio, era un chico que llamaba la atención por dos motivos muy particulares. Por un lado, exhibía condiciones extraordinarias dentro de la cancha para alguien de su edad. Por otro, presentaba una estatura considerablemente menor a la que correspondía para su desarrollo. Esa situación motivó una serie de estudios que permitieron detectar un déficit de hormona de crecimiento, un trastorno que puede afectar el desarrollo durante la infancia.

Durante una entrevista, Diego Schwarzstein explicó que el problema no estaba relacionado con el talento deportivo de Lionel Messi ni con una condición que pudiera afectar su futuro como futbolista profesional. El objetivo del tratamiento era acompañar un crecimiento acorde a su genética. Además, aclaró que la hormona no convierte a un niño en más alto de lo que naturalmente podría ser, sino que permite compensar una deficiencia cuando el organismo no produce la cantidad necesaria.

Lionel Messi y Diego Schwarztein

El especialista recordó que durante aquellos años intentaba transmitir tranquilidad al pequeño deportista y su familia. Entre las anécdotas que conservó de esa etapa, destacó una frase que solía repetirle en tono de broma: “No sé si vas a ser mejor que Maradona, pero vas a ser más alto”. Según explicó, en ese momento el objetivo era que lograra una talla acorde a sus posibilidades genéticas.

El tratamiento que planteó Diego Schwarzstein que cambió la infancia de Lionel Messi

De acuerdo con Diego Schwarzstein, el tratamiento comenzó una vez confirmado el diagnóstico y se extendió durante toda la etapa de crecimiento. El endocrinólogo remarcó que estos procedimientos se realizan únicamente en pacientes que presentan un déficit comprobado y que la terapia finaliza cuando la persona alcanza su desarrollo físico definitivo. En el caso de Lionel Messi, señaló que la intervención médica permitió que el futbolista lograra crecer algunos centímetros que no habría alcanzado sin la reposición hormonal.

Lionel Messi y el hijo de Diego Schwarztein

Otra de las aclaraciones que realizó se refiere a la vida adulta del capitán argentino. El especialista aseguró que el déficit hormonal quedó resuelto al finalizar su desarrollo físico y que no le generó ventajas ni desventajas durante su carrera profesional. También señaló que el éxito deportivo del jugador del Inter de Miami no guarda relación con aquel tratamiento, sino con una combinación de talento, dedicación, preparación física y profesionalismo que lo acompañó a lo largo de toda su trayectoria.

Al analizar la vigencia de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Luka Modric en la élite del fútbol internacional, Diego Schwarzstein consideró que existen múltiples factores que ayudan a extender la carrera de los deportistas modernos. Entre ellos mencionó los avances en nutrición, los sistemas de monitoreo físico, la recuperación muscular, la medicina deportiva y la planificación personalizada de entrenamientos. A eso sumó una generación de futbolistas con un nivel de profesionalismo cada vez más alto.

Lionel Messi

Lionel Messi encontró en Diego Schwarztein a uno de los profesionales que lo acompañó durante una etapa determinante de su desarrollo físico. A través de los años, el endocrinólogo continuó recordando aquel proceso médico que comenzó en la infancia del rosarino y que tuvo como objetivo permitirle alcanzar el crecimiento que le correspondía de acuerdo con su genética. Sus recuerdos y anécdotas ayudan a reconstruir una faceta poco conocida de los primeros años del futbolista, cuando el futuro de su carrera todavía estaba por escribirse.

VDV