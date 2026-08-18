Los cambios de look de Rufina Cabré y la China Suárez que confirman la tendencia de esta primavera

La llegada de la primavera activa las ganas de renovarse y la China Suárez lo sabe muy bien. Junto a su hija mayor, Rufina Cabré, la actriz visitó su salón de confianza para actualizar su imagen de forma conjunta. Las redes sociales se llenaron rápidamente de postales donde ambas muestran el resultado final de su paso por las tijeras y el color.

La China Suárez y Rufina pasaron por la peluquería y mostraron los resultados en las redes sociales

En las imágenes que la ex Casi Ángeles compartió en sus historias de Instagram, se observa una melena larga y cuidada con una técnica de iluminación muy popular: las mechas balayage o babylights sobre una base castaña o castaña clara, que aportan un degradado de color natural y luminoso hacia las puntas. Esta elección marca el pulso de lo que se viene en materia de belleza para los próximos meses.

La China Suárez y Rufina apuestan por la naturalidad y el movimiento de su pelo

Ya quedaron atrás los acabados rígidos o ultra lacios para priorizar la textura propia de cada melena. La consigna actual exige cuerpo, fluidez y un aspecto mucho más relajado que se adapte al día a día. En esa misma línea, la China Suárez y Rufina eligen cortes en capas sutiles que ganan terreno absoluto en todos los salones especializados.

La China y Rufina se sumaron a la tendencia de babybalayage

Estilos como las capas largas, el corte mariposa o las melenas midi desfiladas funcionan a la perfección para dar volumen y evitar el temido efecto plano. De esta manera, ambas consiguen un refresh total que mantiene la longitud de su cabello pero suma una dinámica completamente renovada.

Coloraciones que iluminan por la China y Rufina

La paleta de la temporada destierra los tonos apagados para darle espacio absoluto a la luz y a la calidez. Con esta premisa, la China Suárez y Rufina se decantan por tonos castaños iluminados —como el expensive brunette o las opciones moca y avellana— que continúan vigentes gracias a su enorme elegancia. A esto se suman los rubios cálidos y dorados, elegidos por su sofisticación y su bajísimo mantenimiento frente a los exigentes platinados extremos.

Madre e hija con looks coordinados, total black.

Para lograr este efecto, el dúo apostó de lleno por el babybalayage, una innovadora técnica que fusiona la sutileza y delicadeza de las babylights con la naturalidad y el degradado progresivo del balayage tradicional. Al trabajar con mechas ultra finas desde la raíz, el resultado imita a la perfección el aclarado natural que el sol produce en el pelo, logrando un acabado muy fresco, elegante y de bajo mantenimiento que potencia la luminosidad del rostro de ambas.

Como broche de oro de su visita al salón, madre e hija sumaron una tendencia que causa furor absoluto entre las famosas: los looks coordinados. Vestidas con prendas similares en tonos oscuros, tanto la China Suárez como Rufina Cabré posaron frente al espejo para mostrar su absoluta sintonía estilística. Este guiño de moda refleja la gran complicidad que comparten en su vida cotidiana y convierte su paso conjunto por la peluquería en todo un acontecimiento de estilo. Sin dudas, este dúo dinámico demuestra que la complicidad familiar y la moda van siempre de la mano.