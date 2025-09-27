Alejada de la pantalla chica y conduciendo su propio programa de streaming en OLGA, Paula Chaves se sinceró al hablar sobre los comentarios malintencionados que escuchó al comienzo de su carrera y cómo afectaron a su autoestima. Sus palabras no pasaron desapercibidas y se viralizaron en las redes sociales.

Paula Chaves denunció la discriminación que sufrió por su peso: “No me arruinaron la cabeza porque tenía los pies sobre la tierra"

Paula Chaves conversó en su ciclo de streaming Tapados de laburo con la periodista y columnista Lucía Levy sobre las exigencias físicas que recaen en las mujeres de todas las edades. Fue en ese momento que la conductora no dudó en revelar que al empezar en la industria de la moda sufrió la presión constante por llegar a cierto peso.

“Las estrictas normas de belleza influían mucho, y quienes estábamos comenzando sentíamos esa presión”, contó Paula Chaves haciendo memoria sobre sus primeros pasos como modelo. Mientras sus compañeros y Lucia Levy escuchaban atentamente su relato, agregó que muchas veces los comentarios sobre su cuerpo provenían de otras mujeres en la industria.

“¿Sabes la cantidad de productoras de moda que te podría dar nombre y apellido que me han apartado de desfiles y de campañas por decirme que yo era ‘grandota’? Estamos hablando de una nena que tenía 18 o 19 años y pesaba 65 kilos”, expresó con cierto enojo e indignación sobre su experiencia en el mundo del modelaje.

Paula Chaves

En este sentido, Paula Chaves explicó: “El término de ellos no era ‘gorda’ sino que era la palabra ‘grandota’ y la usaban para referirse a una persona que era saludable pero para el estereotipo que ellos estaban buscando, era una persona toda desgarbada”.

Si bien esto afectó su seguridad y autoestima, la presentadora también aseguró que el apoyo de su círculo íntimo fue fundamental para no creer en esas opiniones: “Tuve la contención de mi familia y mis seres queridos, que estuvieron atentos para que no cayera en extremos”. Asimismo, Paula Chaves manifestó: “Me genera muchas cosas porque siento que fui parte de esa industria y no me cag... la cabeza porque tuve una familia, un sostén y mis amigas del barrio y nunca me la creí”.

Paula Chaves

Sus palabras dieron lugar para que fuera consultada sobre el motivo que la llevó a dedicarse a las pasarelas, a lo que ella contestó: “Yo no lo veía como un trabajo, para mí era un pasatiempo y con la plata que ganaba ayudaba a mi familia”. Por último, insistió sobre sus comienzos: “Pero de verdad no me cag... la cabeza porque tenía los pies sobre la tierra pero me volvieron loca con el peso y yo era una persona delgada”. De esta manera, Paula Chaves denunció la discriminación que sufrió por su peso y recordó lo mal que la pasó escuchando fuertes comentarios acerca de su figura.