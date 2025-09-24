Cami Homs mostró su pancita de embarazada en sus mini vacaciones en Miami

Cami Homs disfruta de unos días de descanso en Miami, ciudad que eligió para una escapada con amigas. La modelo, que está embarazada de su tercer bebé —una nena—, la primera junto a su pareja, el futbolista José “Principito” Sosa, compartió con sus seguidores imágenes que muestran su estadía entre paseos, moda y relax.

El álbum de fotos de Cami Homs en Miami

En cada publicación, Cami mostró con orgullo su pancita de embarazo. En una de las fotos aparece en momento casual con un conjunto deportivo en tonos grises, compuesto por un buzo corto con capucha y un pantalón amplio con elástico, mientras sostiene un vaso de Starbucks con una bebida de color fucsia.

Cami Homs

Otra postal la retrata durante una salida de shopping, con un look más trendy. Allí luce un top blanco que deja al descubierto su abdomen de embarazada y un pantalón de jean ancho con detalles deshilachados, acompañado por un mini bolso negro. Su cabello suelto y un gesto despreocupado completan la imagen, que rápidamente recibió elogios en redes sociales.

Cami Homs

La playa también fue protagonista de su viaje. En una de las imágenes, Cami se recuesta sobre una reposera azul mientras luce una bikini verde oliva. Bajo el sol de Miami, posa sonriente y relajada, disfrutando de la arena y el mar.

Cami Homs

En otra tarde, la modelo optó por un conjunto muy chic en color marrón de dos piezas: una falda larga y una blusa anudada que dejó ver nuevamente su embarazo. Acompañó el look con gafas negras y una cartera de rafia, ideal para un paseo por la zona costera.

Cami Homs

Las mini vacaciones también incluyeron salidas gastronómicas. Homs compartió la foto de un plato gourmet acompañado por una copa y flores sobre la mesa, mostrando también el lado más relajado de su viaje.

En medio de su nueva maternidad, la modelo mantiene una activa presencia en redes sociales, donde comparte tanto momentos familiares con sus hijos Francesca y Bautista —fruto de su relación anterior con Rodrigo De Paul— como instantes de su vida actual junto a José Sosa. Su viaje a Miami no fue la excepción: además de mostrar looks y postales de playa, dejó entrever la felicidad por la etapa que está atravesando.

Con un perfil cada vez más consolidado como influencer de moda y estilo de vida, Cami Homs logra combinar su rol de madre, su carrera profesional y su vida personal, sumando ahora la expectativa por la llegada de su tercer bebé.

F.A