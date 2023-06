Paula Chaves llegó a El Trece de manera accidentada para conducir también un programa accidentado como es Pasaplatos Famosos. La apuesta del canal del sol para la tarde originalmente fue presentada por Carina Zampini. Un concurso culinario que generó altas expectativas, pero que no superó los números que desde la televisora de Adrián Suar esperaban.

Sin embargo, con la llegada de Paula Chaves, sale al aire una versión de celebridades para el final de las tardes que, tuvo un mejor promedio que el formato conducido por Carina Zampini.

Pasaplatos Famosos llegó a su fin la semana pasada y se conoció que ya El Trece está preparando una nueva temporada para colocarla en el aire en los próximos días. Era de esperarse que Paula Chaves esté a cargo de la nueva grabación, pero, según Ángel De Brito, la estación tendría otros planes.

Tweet de Ángel De Brito.

A través de Twitter, el flamante conductor de LAM aseguró: "La segunda edición de Pasaplatos Famosos será conducida por Zampini. Chau Paula", sin aportar detalles del por qué la drástica salida de Paula Chaves y quiénes serían los mediáticos que han sido convocados para la renovación del ciclo.

Paula Chaves recordó su conflicto con Laurita Fernández

En conversación con LAM, Paula Chaves habló de todo con Ángel De Brito y sus angelitas. En esta misma línea, el presentador picante le preguntó sobre si era verdad que ella le había prohibido a Pedro Alfonso ir al Bailando cuando le ofrecieron que su compañera fuera Laurita Fernández.

Tajante, Paula Chaves respondió que la producción nunca le ofrecieron bailar a Pedro Alfonso con Laurita Fernández: "También me habían adjudicado que yo había bajado a Gustavo Conti. Yo no tengo incidencia en el Chato y Fede. Eso a mí me puso re mal, porque se me ponía como que hacía los tejes, como que Pedro era un pollerudo y hacía los tejes y manejes con las cosas del teatro o del Bailando”, aseguró.

AM