Así es la casa de Cande Vetrano y Andrés Gil: del living pensado para sus perros a la decoración vintage chic con obras de arte para su hijo

Cande Vetrano y Andrés Gil se encuentran enfocados en la crianza de Pino, su hijo en común. Mediante sus redes sociales, la pareja suele compartir imágenes desde la comodidad de su hogar pasando tiempo con él. Si bien el pequeño causa ternura, los usuarios se detuvieron a mirar en detalle la decoración y el estilo que lleva su propiedad.

Cande Vetrano abrió las puertas de su casa y deslumbró a sus seguidores

La casa de Cande Vetrano y Andrés Gil refleja, sin dudas, una estética cálida y con mucha personalidad, donde cada ambiente parece contar una historia. Lejos de los espacios rígidos o de catálogo, el hogar combina diseño, arte y cotidianeidad, algo que está muy relacionado con sus carreras artísticas.

En un video que subió la actriz a su cuenta de Tik Tok se puede ver que su living es amplio, luminoso y tiene un aire relajado que invita a quedarse. Los tonos neutros predominan en el sillón principal, acompañado por almohadones en colores tierra que aportan textura y calidez. En esta área de su residencia se encuentra un enorme ventanal que da paso a la luz natural durante el día y amplia visualmente el lugar.

Cande Vetrano y Andrés Gil

Además, se observa que la mesa de madera clara y las sillas con esterilla suman un guiño a la estética escandinavo, la cual se caracteriza por el minimalismo, la funcionalidad y la búsqueda de luminosidad. Por otro lado, están los objetos que adornan este sitio como libros, floreros, lámparas y amuletos de buena suerte.

Obras de arte y decoración vintage: Cande Vetrano mostró su living y el cuarto de su hijo

Uno de los grandes protagonistas del living es la pared intervenida con obras de arte. Cuadros de distintos tamaños y estilos conviven en una composición ecléctica que aporta carácter y profundidad visual. Este detalle refleja una mirada artística y descontracturada. En la publicación, Cande Vetrano muestra a sus mascotas durmiendo tranquilamente en esta zona. "Arrancando el año", escribió con humor.

En otro posteo, la joven deja ver la habitación de su hijo, Pino, y confirma se trata de un sitio íntimo y delicado que mantiene la misma coherencia estética del resto de la casa. Allí, la decoración vintage se hace presente a través de muebles de líneas simples, materiales nobles y una paleta suave que transmite calma.

El dormitorio del pequeño combina funcionalidad y ternura sin caer en el típico estilo infantil. La iluminación es cálida, los textiles son livianos y los muebles están hechos en madera clara. En clip, donde ella muestra que le cambiará el pañal a su primogénito, también se aprecia una lámpara colgante de color rosa viejo que llama la atención por su gran tamaño y forma orgánica.

Esta pieza protagonista que remite al estilo vintage y artesanal aporta un toque lúdico a la habitación. Más que un simple objeto funcional, la lámpara se convierte en un elemento decorativo clave que dialoga con el resto de los materiales nobles y la estética artística del cuarto.

Así es la casa de Cande Vetrano y Andrés Gil: un living pensado para sus perros y una decoración vintage chic con obras de arte que ambientan la habitación de su hijo Pino, fruto de su amor con Andrés Gil. Ambos espacios son funcionales y llevan el sello personal de la pareja, donde el diseño y el arte convive con su vida cotidiana.