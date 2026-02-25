Cathy Fulop volvió a mostrarse activa en sus redes sociales para contar que se encuentra en Italia, a la espera del nacimiento de su nieta, y el motivo por el que se ausentó los últimos días de su cuenta. De acuerdo a su relato, su madre Cleo sufrió un alarmante accidente que la tuvo preocupada y sin ánimos de conectar con sus seguidores.

La preocupación de Cathy Fulop por la salud de su madre

Cathy Fulop volvió a aparecer en su cuenta de Instagram para compartir un momento difícil de su vida familiar, mientras atraviesa días de emoción y alegría por la inminente llegada de su primera nieta, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. La artista reveló que en plenos preparativos para viajar a Italia y acompañar a la joven en la recta final de su embarazo, se encontró con una situación inesperada y preocupante.

Mediante un video que subió a sus historias de Instagram, Cathy Fulop relató que su madre Cleo, quien vive en Caracas y tiene 90 años, sufrió un accidente doméstico que la llevó a estar hospitalizada y bajo atención médica constante. "Mi mamá se cayó y empezó a no poder caminar. Entonces le empezaron a hacer radiografías y estudios, y resulta que le dijeron que tiene un súper artrosis", explicó en su publicación.

Catherine Fulop junto a su madre, Cleo

Luego, Cathy Fulop agregó que la mujer "no estaba fracturada" pero que los profesionales de la salud decidieron "operarla" de igual manera. Ante esta firme recomendación de los médicos, la actriz aseguró: "Uno a la distancia dice 'bueno sí opérenla' si es lo que ellos aconsejan". Acto seguido, contó que no todo terminó ahí ya que su mamá pasó por otro alarmante percance.

"Esa madrugada que llegó a casa después de ser operada, se cae y se le luxa la cadera... Ahí mismo le dicen que tiene que operarse y perdió sangre, tuvo como un derrame y le tuvieron que hacer una transfusión", contó Cathy Fulop desde el balcón de un piso en Italia, donde se encuentra actualmente. Sobre cómo se encuentra su madre tras las intervenciones quirúrgicas, precisó: "Se complicó la cosa y ahora está postrada en la cama porque no se puede parar".

Cathy Fulop contó cómo sigue su mamá tras sus accidentes domésticos

Esperanzada de que su madre se recuperará y saldrá adelante, Cathy Fulop manifestó: "Ahora hay que esperar que todo ese suelde pero bueno ustedes saben lo que es que una persona de 90 años esté acostada en una cama". Por último, la conductora explicó qué sintió estos últimos días, atravesados por una mezcla intensa de emociones: "Toda esa preocupación más la preocupación de dejar mi casa, la alegría que viene mi nieta y todo lo de Venezuela. Yo estoy para bajarle dos cambios a la vida".

Fiel a su estilo espontáneo, la artista afirmó que todas estas situaciones la llevaron a alejarse de sus redes sociales y mantener un bajo perfil: "Todo esto me tiene un poco calladita por acá... Denme una chance para digerir todo lo que me ha pasado este último tiempo y vuelvo".

De esta manera, Cathy Fulop reveló detalles del preocupante accidente que sufrió su mamá y relató cómo está intentando mantenerse firme en medio de un momento que combina alegría por la próxima llegada de su nieta con la preocupación por la salud de un ser querido. Como era de esperarse debido al cariño que le tienen los usuarios, la noticia generó repercusiones y una ola de mensajes de apoyo en pocos minutos.