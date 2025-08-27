De pilates a un desayuno saludable, así mostró Juliana Awada cómo son los comienzos de sus días

Juliana Awada es una influencia del estilo de vida saludable. En todo momento, busca conectarse con la naturaleza, para poder ganar energía de diversas actividades en el exterior y buscar la tranquilidad lejos de la ciudad. De esta manera, comparte a los usuarios de las redes sociales las diversas rutinas que se prepara para poder comenzar el día de la mejor manera. Así, logró reunir a más de 2 millones de seguidores, que la acompañan en todos sus posteos.

Juliana Awada

Juliana Awada mostró cómo son los comienzos de sus días

Juliana Awada no duda en compartir la intimidad de su hogar y su rutina. En los últimos días, le dio la bienvenida a su hija mayor, Valentina Barbier, quien está viviendo en el exterior y puede ver de vez en cuanto. En este contexto, decidió mostrarle a sus seguidores cómo arranca sus mañanas, de la mano de su pequeña. Desde ejercicios en su lugar favorito de la casa hasta un desayuno completo, la ex Primera Dama invita a mantener un estilo de vida saludable.

Es de público conocimiento que Awada es una amante de los deportes y actividades al aire libre. Por eso, tiene preparado en su casa un tercer piso con grandes ventanales donde realiza su rutina de yoga y entrenamiento. En este caso, se despertó temprano para poder comenzar con pilates a las 8 de la mañana. La empresaria tomó postales de las posturas que realiza para hagan fuerza y comenzar el día llena de energía.

La rutina mañanera de Juliana Awada

Sin embargo, y tras un entrenamiento feroz, decidió continuar con un desayuno saludable y completo que compartió con su hija mayor. En una de las mesas de su hogar, junto a unas flores blancas, preparó la comida llena de las frutas que tiene en su huerta personal. Mientras compartía unos mates con Valentina, acompañó su desayuno con un delicioso café con leche y un mix de banana, arándanos y snack saludables. Además, le agregó un poco de kiwi al conjunto, demostrando una posibilidad de comida deliciosa y nutritiva.

Los seguidores no tardaron en tomar como inspiración la rutina de la ex Primera Dama, para poder mantener un estilo de vida saludable. Juliana Awada es una de las empresarias e influencias de la moda más importantes de la Argentina. Su estilo effortless y campestre invita a conectarse con la naturaleza y buscar actividades al aire libre que ayuden a mantener la energía durante todo el día. Acompañada de su familia y seres queridos, ella comparte sus momentos favoritos e invita a que también lo intenten.

A.E