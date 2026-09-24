Florencia Peña habló de la extorsión contra su hijo, Juan Otero: "Me hubiese gustado hablar con ella y con su madre"

Florencia Peña habló en LAM sobre la situación que atravesó su hijo Juan Otero cuando era adolescente y que involucró a una vecina y a su madre. La actriz contó que durante años decidió mantener el episodio en reserva para proteger al joven y remarcó que lo más importante para ella y su familia era que pudiera atravesar aquel momento de la mejor manera posible.

Florencia Peña recordó uno de los momentos más preocupantes con su hijo Juan

El caso volvió a tomar estado público después de que se conociera la resolución judicial de la denuncia. Al recordar lo sucedido, la actriz explicó que hubo amenazas y extorsiones contra Juan, además de movimientos y consumos que no reconocía. La conductora destacó el trabajo de sus abogados y de la Justicia, aunque reconoció que le quedó pendiente poder hablar personalmente con las personas involucradas para entender qué había ocurrido.

Florencia Peña explicó por qué decidió mantener el caso en secreto

Durante su charla con LAM, Florencia Peña remarcó que el episodio había ocurrido varios años atrás y que desde el comienzo optó por preservar a su hijo: “Esto pasó hace muchos años y no quisimos contarlo”, explicó la actriz, quien consideró que hacer público el caso en aquel momento podía perjudicar a los jóvenes involucrados.

Según relató, se realizó la denuncia y la investigación avanzó hasta llegar a condenas, especialmente por las amenazas dirigidas contra un menor: “Lo importante era que Juan estuviera bien”, sostuvo. La comediante contó además que decidió no contar públicamente lo ocurrido porque consideraba que todos los involucrados eran muy jóvenes: “No quise contarlo porque eran todos muy jóvenes y, como mamá, siempre pensé que estaba bueno que aprendieran de su error”, explicó.

El pedido de dinero y el momento en que Florencia Peña descubrió la extorsión

La situación comenzó a tomar otra dimensión cuando Florencia Peña empezó a detectar movimientos extraños en sus tarjetas. Al principio pensó que podía tratarse de consumos producto de algún robo, pero la situación cambió cuando descubrió que Juan estaba siendo amenazado: “Empecé a detectar movimientos raros, pero como las tarjetas a veces te las roban en lugares… Pero después me preocupé porque estaban chantajeando a Juan y ahí la cosa se puso en otro lado”, recordó la actriz.

Florencia Peña reveló como vivió la extorsión de su hijo

La actriz aseguró que todo finalmente se resolvió por la vía judicial, pero reconoció que hubiera querido tener otra posibilidad para comprender lo sucedido: “Me hubiese gustado hablar con ella y con su madre”, expresó. Sin embargo, explicó que no pudo hacerlo porque había una medida perimetral que impedía el acercamiento entre las partes.

Juan Otero recordó cómo atravesó aquel momento

Juan Otero también habló sobre el episodio y explicó que se trató de una situación que ocurrió aproximadamente cuatro años atrás. El hijo de Flor Peña contó que decidió mantenerla en privado y que, aunque en aquel momento la pasó mal, pudo atravesarla acompañado por sus padres: “Hoy estoy bien, fue un tema de hace cuatro años. No lo quise hacer público porque entiendo que cuando alguien hace cosas malas, el universo se lo devuelve”, señaló.

Juan Otero recordó la dura experiencia de la extorsión

El joven también se refirió al vínculo que tenía con la persona involucrada y remarcó que la conocía y la consideraba su amiga. Juan Otero, sin embargo, aseguró que actualmente prefiere dejar atrás lo ocurrido. Destacó el acompañamiento de sus padres y consideró que la resolución judicial permitió cerrar una etapa difícil de su vida. Con el paso del tiempo, eligió enfocarse en el presente y en los proyectos que tiene por delante. Así la familia de Flor Peña revivió uno de los momentos más turbios que han tenido que enfrentar.