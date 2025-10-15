Con cocina y living incluido: así es el lujoso camarín de Wanda Nara que desató la polémica

La vuelta de MasterChef Celebrity a la pantalla de Telefe volvió lleno de internas y contradicciones. Wanda Nara, que hace de la ostentación una actividad, volvió a estar en el centro del ojo crítico de la prensa luego de que viralizara el lujoso camarín que le habría concedido el canal. Según se especula, la conductora se habría apropiado de un espacio exclusivo destinado únicamente a Susana Giménez.

El lujoso camarín de Wanda Nara

El pasado 9 de octubre, Cora Debarbieri había indicado en el programa de Karina Mazzoco, A La Tarde (América TV), que Wanda Nara fue recibida por Telefe como toda una celebridad a tal punto que es beneficiaria de los lugares más exclusivos del canal y tendría trato preferencial. “Wanda llegó a Telefe y le extendieron la alfombra roja. Tanto es así que le dieron el camarín que utiliza siempre Susana Giménez”, detalló la periodista de espectáculos. Acto seguido, añadió: “Es un camarín amplio, es como un tres ambientes, y está equipadísimo”.

Wanda Nara | Instagram

Por su parte, la empresaria de productos de belleza femenina fue al hueso y mostró en detalle cómo está constituido su tocador. Para ello, prendió la cámara de su teléfono celular y recorrió cada rincón de este espacio. Al abrir la puerta, el espectador se topa con un pequeño living con un cómodo sofá y dos sillones individuales en color verde esmeralda con detalles de terminación en dorado, que están acompañados por una mesa ratona de madera. Hacia una de las esquinas se puede visualizar una sofisticada lámpara de pie en color dorado que combina con los muebles.

La pared principal está pintada de un tono rosa chic con seis cuadros con retratos de ella misma en la producción que hizo para el nuevo ciclo del certamen de cocina. Siguiendo con el recorrido, mostró el espacio destinado para el espejo tocador estilo Hollywood y la tradicional silla de maquillaje con diferentes niveles de altura. Wanda, fiel a su fanatismo por Kitty, decoró el borde del espejo con diversas figuras del famoso gatito. Asimismo, frente al espacio para el make up y la mini sala de estar se encuentra colocado un espejo gigante rectangular con detalles también en dorado.

Lo insólito de este camarín, es que la Bad Bitch cuenta con su propia cocina: un rincón que tiene una pequeña bacha circular, un microondas, un estante lleno de vasos, tazas, platos y hasta un mate para poder preparar el lunch o calentar el menú en el caso de que la comida esté fría.

Finalmente, el sitio cuenta con un vestidor que contiene un perchero lleno de prendas de vestir compuesto de sacos, blusas y pantalones sastreros. Además, se encuentran distribuido cuidadosamente sobre el suelo más de una decena pares de zapatos de taco alto y llenos de glamour. Esta zona también contiene un espejo vertical apoyado sobre el piso que le toma la figura de pies a cabeza.

Uno de los detalles que llamó la atención, es que este camarín cuenta con una salida directa al estudio de televisión sin la necesidad de recorrer los pasillos del estudio de grabación, un privilegio que sólo las grandes estrellas del espectáculo gozan.

Susana Giménez y Wanda Nara | Twitter

La posible utilización del mismo camarín que ocupara Susana Giménez representaría más que una simple modificación logística; implicaría un cambio simbólico de gran magnitud dentro del canal. A pesar de la trascendencia de estas imágenes, ni la icónica diva ni el círculo cercano a Wanda Nara emitieron declaraciones oficiales que confirmen este movimiento, dejando abierta la expectativa sobre el futuro del espacio y su significado, aunque todo apuntaría a que la longeva conductora ya tendría reemplazo en la pantalla chica.

NB