Leandro Paredes y su hija Victoria marcan tendencia con un look cozy

Cada aparición pública de Leandro Paredes confirma que su estilo personal va mucho más allá de lo deportivo. Lejos de los looks rígidos o formales, el futbolista suele apostar por prendas simples, bien elegidas y con una impronta contemporánea que conecta con las tendencias actuales.

Leandro Paredes

Esta vez, lo hizo acompañado por su hija mayor, Victoria Paredes, en una imagen que llamó la atención por la armonía visual entre ambos. Sin caer en el “matchy look”, padre e hija lograron una coordinación estética natural, elegante y muy alineada con el universo lifestyle.

El increíble estilismo de Leandro Paredes

El look de Leandro Paredes se apoya en una estética sobria y cozy, ideal para contextos diurnos y distendidos. La prenda protagonista es un suéter de punto grueso en tono beige, que aporta calidez y una sensación de confort visual inmediata.

Leandro Paredes y su hija Victoria

El outfit se completa con una gorra en tono neutro y un reloj metálico, accesorios que suman carácter urbano sin romper la armonía general. La paleta de colores tierra y el fit relajado pero prolijo refuerzan un mensaje claro: estilo sin esfuerzo, masculino y moderno.

Victoria Paredes se robó todas las miradas

Por su parte, la hija mayor de Leandro Paredes lució un estilismo simple y bien resuelto. Eligió un suéter en tono oscuro que generó un contraste suave, manteniendo la coherencia cromática sin competir con el outfit adulto. El cabello suelto y la ausencia de accesorios excesivos reforzaron una imagen fresca y auténtica.

Leandro Paredes junto a su familia

En conjunto, los looks dialogan entre sí desde los tonos neutros y las líneas limpias, logrando una estética armónica, actual y muy editorial. Más allá de la moda, el estilismo comunica cercanía y naturalidad, valores que se reflejan en el vínculo que Leandro Paredes tiene no solo con Victoria, sino con toda su familia.