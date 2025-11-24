La China Suárez mostró las terribles heridas que sufrió durante el rodaje de su nueva serie

Eugenia “China” Suárez ya está de regreso en Turquía junto a su pareja Mauro Icardi, quien volvió a convertirse en estrella del Galatasaray tras convertir el gol de la victoria. Mientras el jugador desempeñaba sus compromisos deportivos, la actriz aprovechó para recurrir a su galería de fotos y mostrar el crudo detrás de escena que vivió mientras rodaba su última producción audiovisual estrenada el pasado miércoles 19 de noviembre.

La China Suárez reveló las fotografías más crudas

A mediados de julio del 2024, la China Suárez viajó a diversos lugares de la Patagonia para grabar La hija del fuego: la venganza de la bastarda. Allí, la artista recorrió las provincias de Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego donde llevó a cabo las diversas escenas que conformaron el rodaje. Sin embargo, estas actuaciones, al parecer, estuvieron teñidas de accidentes impensados.

China Suárez | Instagram

A través de su cuenta personal de Instagram, compartió una imagen donde se la podía ver con el pecho con quemaduras de primer grado tras haberse colocado calor en la zona. “¿Quién se quemó con la bolsita de agua caliente?”, escribió mostrando los detalles de su descuido al quedarse dormida con el producto proporcionado para brindar calor ante la ola polar propia de la época del año y de la ubicación geográfica. Estas consecuencias, además de provocarle manchones rojos en la zona del tórax también le generó una leve hinchazón, por lo que despertó las alarmas de sus seguidores.

China Suárez | Instagram

La China Suárez: un rodaje lleno de accidentes

Entre las postales donde compartió los momentos más felices junto a los actores durante los recorridos por Villa La Angostura y San Martín de Los Andes, la China Suárez compartió las imágenes más insólitas que la llevaron a estar en medio de una secuencia de hechos inesperados. Uno de ellos fue cuando se lastimó el tabique al punto de quebrarlo. Con la nariz visiblemente inflamada, la intérprete puso en primer plano la lesión que padeció y cómo fue recuperándose. “Pero tuve un enfermero de lujo”, escribió en una de las instantáneas donde se lo puede ver al pequeño Amancio colocarle hielo sobre su rostro.

China Suárez | Instagram

Como si esto fuese poco, también se quedó encerrada en una habitación del set de grabación, por lo que tuvo que recibir la asistencia de los técnicos y hasta de sus propios hijos para poder abrir la puerta. Como frutilla del postre, se tomó una selfie donde dejó plasmado el brote de acné que se apoderó de su cara fruto del estrés y del frío. Ante esta situación con su imagen, tuvo que recurrir a una dermatóloga para poder atenuar la aparición de granitos. “Tuve uno de mis peores brotes de acné y le mandaba fotos a mi cosmiatra desde allá”, explicó.

China Suárez | Instagram

De esta manera, la China Suárez intentó generar empatía entre sus fanáticos mostrando su faceta más humana, donde atravesó situaciones cotidianas que no son ajenas a quienes la siguen de cerca. “Fue muy heavy filmar 22 episodios en ese frío”, disparó dejando en claro que, detrás del producto final, hubo circunstancias difíciles de atravesar al punto tal de sufrirlas en carne propia.

NB